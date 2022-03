Campeonato Tucumano de cross rural: tiene futuro

Demostró que es uno de los bikers tucumanos con mayor proyección. Con tan solo 18 años, Luciano Gay se adjudicó la clasificación general de la primera fecha del Campeonato Tucumano de cross rural, que se disputó en San Pedro de Colalao.

“¡Por fin se me dio! Estoy muy contento. En la carrera anterior se me rompió la bici en la largada y tuve que abandonar. Esta victoria llega en el momento justo, porque el próximo mes viajo a Brasil a representar a la Argentina en la Copa del Mundo Sub-23”, explicó el biker que recorrió los 44 kilómetros en 1 hora, 27 minutos, 46 segundos y 23 centésimas, para relegar por 57/100 al experimentado Juan Manuel Nardolillo. “Es la primera vez que ganó la general. Fue una carrera muy dura. Había un gran nivel de corredores. La clave estuvo en guardar resto para el final. Sabía que todo se iba a definir en el sprint, porque no había muchas opciones para escarparse. El trazado tenía 15 kilómetros de bajada y llano”, agregó.

Gay se ubicó siempre en el pelotón de adelante, aunque recién faltando 300 metros para el final pasó al frente. “En el último tramo me ubiqué en el tercer lugar. No tenía paso, pero faltando muy poco aceleré y pudo pasar. Me siento en mi mejor momento y espero confirmalo en Brasil”, concluyó.

La competencia tuvo una gran participación y los bikers destascaron el nivel. “Fue una carrera durpisima. En casi todas las categorías se definió en el final. Había que tener mucha estrategia, porque hay un gran nivel”, dijo Lain Fagalde, vencedor en Elite. “El trazado estuvo espectacular. Hubo que dejar todo para poder festejar”, acotó. Franco Delgado Díaz, ganador de Juveniles. “Estamos felices de poder competir. Todo salió espectacular. Hubo cantidad y calidad de participantes”, señaló Sara Loto, ganadora de Damas Master “C”.