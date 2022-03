Mountain bike: Macías confirmó su gran momento

Fue un regreso a toda orquesta. El Campeonato Tucumano de mountain bike volvió con todo en San Pedro de Colalao y tuvo como principal protagonista a Álvaro Macías, que arrancó de la mejor forma la defensa del título. El catamarqueño mostró un gran nivel en el exigente circuito de “Campo Mayo”, donde relegó al ascendente juvenil Facundo Cayata, mientras que tercero culminó el experimentado Franco “Chimpa” Molina y cuarto quedó el santiagueño Tomás Montenegro Gallaratto.

“Estoy muy contento porque siempre es importante arrancar ganando y mucho más todavía en un certamen como el Tucumano, que para mí es el torneo provincial más importante que tiene la Argentina”, contó el biker de Santa María, que en este 2022 se mantiene invicto con tres triunfos en igual número de presentaciones. “Antes gané el Rally Argentino nocturno en parejas con el riojano Agustín Durán y después me adjudiqué en Pomán el Desafío Ruta 14, una carrera que era todo en ascenso. Espero poder mantener esta racha positiva”, contó el biker de 28 años, que en la actualidad es uno de los mejores ciclistas de montaña del país.

“Alvarito” mostró una gran superioridad sobre sus adversarios y recorrió las cinco vueltas al trazado en 1 hora, 31 minutos y 21 segundos, relegando a su escolta por más de dos minutos. “Cuando largué iba en la cuarta posición, muy bien ubicado. Antes de terminar la primera vuelta, ya pasé al frente y pude sacar una ventaja que la mantuve hasta el final. Por suerte me sentí muy bien. Mantuve siempre un ritmo parejo y bien firme”, explicó.

El ganador de la última edición del Rally Trasmontaña de mountain bike destacó el nivel del circuito y de la organización. “El trazado estuvo espectacular; bien técnico. Es de nivel internacional. Cuenta con todos los condimentos que necesita un circuito de cross country. Contó con saltos bien exigentes y un par de bajadas donde había que manejar muy bien la bicicleta. La lluvia le vino muy bien. En algunas sectores había un poquito de barro, lo que le agregó algunas dificultades”, comentó. “La organización fue excelente. Para mí siempre es un gusto venir a correr a Tucumán, porque todo se realiza en forma profesional”, agregó el biker que el 27 de marzo correrá las “Altas Cumbres” en Córdoba y el 3 de abril se presentará en la primera fecha del Abierto Argentino, que se disputará en Mendoza.

Aunque tendrá varios compromisos nacionales e internacionales en 2022, el campeonato Tucumano será una de las prioridades para Macías. “Sin dudas que será uno de mis principales objetivos, porque tiene un gran nivel y además en esta provincia me tratan muy bien. Me hacen sentir como en mi casa. En la carrera hubo mucho público. Me alentaron toda la competencia y una vez más me hicieron sentir como si fuese tucumano”, señaló. Y luego destacó el nivel de los bikers locales. “Siempre aparecen corredores de muy buen nivel. Hay varios bikers que están en ascenso y tienen una gran proyección, como es el caso de Facundo Cayata. El nivel del mountain bike tucumano es muy alto en casi todas las categorías”, precisó Macías, que le dedicó el triunfo a sus padres y a su novia.

El Tucumano de cross country arrancó de la mejor forma y Macías confirmó que está en su mejor momento.