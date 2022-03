Nicolás Sansotre: la fuerza de un guerrero

Desde el inicio de la nueva temporada, Nicolás Sansotre se consolidó como uno de los mejores jugadores de San Martín. El lateral es un “tractorcito”; marca, corre, mete, pasa al ataque y ya estuvo muy cerca de marcar su primer gol con la camiseta “santa”. “Es una fiera. Está en un nivel altísimo”, le comentan a LG Deportiva desde el seno del cuerpo técnico.

Si el año pasado “Nico” ya era una pieza fundamental en la estructura del equipo; hoy es prácticamente esencial. Pero, paradojas del destino, uno de los mejores momentos en su carrera profesional contrasta con una situación personal delicada, difícil de llevar para cualquiera. “No estoy pasando un buen momento personal; sin embargo mis compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes me ayudan y me dan fuerzas para seguir”, había dicho el defensor en rueda de prensa pos victoria sobre Estudiantes de Río Cuarto.

Felipe, su hijo que hace menos de un mes cumplió dos años, está con un problema en sus riñones y su esposa debió retornar a Buenos Aires para avanzar con el tratamiento. “Mi gordo está bien. Comenzó a tomar su medicación y debo agradecer a mi esposa, a mis padres y a mis suegros que están bancando el problema allá”, comenta sabiendo que su carrera es así y que, si bien tiene todas las ganas de estar a su lado, debe cumplir con sus obligaciones. Por eso “Nico” se quedó en Tucumán y sacó fuerzas desde donde, tal vez, no habían. Así se transformó en la rueda de auxilio del equipo y fue construyendo un presente encantador en el estrictamente deportivo. “Es un momento difícil. Estar solo no es lindo, pero acá tengo a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los dirigentes que están muy pendientes de lo que necesito. Eso hace que no piense en bajar los brazos”.

“Fuerza ‘Pipe’, estamos con vos”, rezaba la bandera con la que el equipo saltó al campo en el partido contra Deportivo Morón. El mensaje claro y muy sentido del grupo se hizo público sin que Sansotre lo supiera. “Qué hermosa sorpresa. Es el mejor gesto; ustedes son mi familia, me alegran los días y hacen que cada día trabaje enfocado. ‘Pipe’ va a salir y ustedes tienen mucho que ver. De parte mía y de mi familia, les voy a agradecer siempre”, escribió luego el lateral en su cuenta de Instagram; sin cansarse de resaltar el gesto. “Me sorprendió lo de la bandera. Me hizo pensar mucho y darme cuenta que hay mucha gente que está detrás, en los detalles y que te dan fuerzas. Este grupo es una familia que tengo acá; así lo siento porque me ayudan en todo momento. Ellos son los que hacen que el día a día sea más llevadero”.

Pese a todo, “Nico” no bajó la cabeza. Es uno de los motores del plantel en el campo y en cada entrenamiento. Y, pese a todas las contras, celebra el buen momento que vive San Martín como equipo en este amanecer de la nueva temporada. Eso sí, no le gusta que hablen de nada en singular. “No me considero fundamental; tampoco pienso en lo personal. Me gusta ver cómo empezó el equipo, la pretemporada que hicimos y el grupo que se está formando. El año pasado tuvimos un buen grupo humano que ayudó a que las cosas salieran bien; ahora vamos por el mismo camino”, asegura.

Esta tarde, en Mar del Plata, el “Santo” intentará continuar dando pasos firmes y Sansotre piensa sólo en eso. “Estamos enfocados en el objetivo que tenemos y eso hace que las cosas salgan como todos queremos. Vamos a jugar otro partido difícil como todos en esta categoría, pero tenemos que seguir haciendo lo que sabemos; y progresando”, concluye el defensor que vive un momento delicado, pero que pone su corazón al servicio del “Santo”.