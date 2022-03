María Eugenia Vidal, sobre el acuerdo con el FMI: "es una bomba de tiempo"

La diputada de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, habló este sábado sobre la media sanción que obtuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó a los legisladores del Frente de Todos (FdT) que no apoyaron el proyecto.

"Este acuerdo es una bomba de tiempo. Es mentira que se empieza a pagar en 2026, porque hay una deuda en pesos que crece de manera acelerada. Este va a ser el gobierno que más nos endeudó en la historia, mucho más que el de Mauricio Macri", afirmó Vidal en diálogo con CNN Radio Argentina.

La ex gobernadora anticipó además que las diferencias en el oficialismo también quedarán plasmadas durante la votación en la Cámara Alta. "Lo que va a ver la sociedad en el Senado, y lo que vio en Diputados, es la diferencia entre el oficialismo y dirigentes políticos que eligen la responsabilidad aunque tenga costo electoral; que no especulan y no quieren a Argentina de nuevo en el default", manifestó.

"Hay enorme irresponsabilidad en sectores del gobierno de no acompañar a su propio proyecto. Han dejado a su Presidente en una enorme debilidad", añadió.

Vidal consideró además que el "oficialismo no tiene un proyecto de país", sino "tiene un proyecto de poder".

"Cuando vienen las elecciones no hay rupturas, están todos de acuerdo, hacen actos juntos, porque lo importante es mantenerse en el poder. Pero no hay proyecto de país, y la muestra es que postergan los problemas y no los enfrentan".

Por último, la legisladora cuestionó el entendimiento con el FMI. "Un buen acuerdo es el que no se hace con la soga al cuello. El oficialismo sabía hace varios meses que tenía que hacer este acuerdo", manifestó.

"Nosotros fuimos muy claros, y por eso logramos modificar el proyecto casi integralmente. El ejecutivo quería que aprobáramos el crédito y también el programa económico. Y eso no lo aprobamos. Explícitamente decimos que ese programa no resuelve problemas estructurales ni la inflación, que va a ser peor y aumentar aún más", sentenció.