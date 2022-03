Putin envió a mercenarios a Kiev para asesinar a Zelensky

"Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie", declaró días atrás el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en plena invasión rusa. El mandatario desafió a las tropas de Vladimir Putin, incluso pese a los reportes de que sobrevivió a más de una docena de intentos de asesinato a cargo de reclutas rusos.

Mikhail Podolyak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, había alertado sobre la existencia de grupos de sabotaje rusos que entran a Kiev con el objetivo de asesinar a Zelensky y su familia. En declaraciones al portal Pravda.com y que fueron reproducidas por Infobae,com, el asesor de Zelensky indicó que una red muy poderosa de inteligencia y contrainteligencia logró frustrar los intentos de atentado perpetrados por los reclutas rusos, que fueron abatidos antes de llegar al presidente de Ucrania.

EL OBJETIVO. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. TWITTER

Podolyak sostuvo que los servicios de inteligencia occidentales tenían razón al alertar que Zelensky era el objetivo número uno de Putin. Pero aclaró que la cifra de intentos de asesinato reportada por occidente es muy inferior a la real: "nuestros socios extranjeros hablan de dos o tres intentos. Yo creo que hubo más de una docena", se lee en el texto de Infobae.

De hecho, la semana pasada se informó que Zelensky había sobrevivido a tres atentados contra su vida después de que mercenarios del Grupo Wagner, apoyado por el Kremlin, y las fuerzas especiales chechenas fueran enviados a Kiev para asesinarlo.

De acuerdo a lo informado por The Times, los atentados fueron frustrados por miembros subversivos contra la guerra dentro del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, quienes alertaron a las autoridades ucranianas. La lista de objetivos incluía también al primer ministro de Ucrania, a todo el gabinete y al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

De hecho, una fuente con conocimiento de las actividades del Grupo Wagner dijo a The Times que entre 2.000 y 4.000 mercenarios rusos habían llegado a Ucrania en enero, pero con diferentes misiones.