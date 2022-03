Vecinos del sur piden soluciones definitivas

Las comunidades de Río Chico y Colonia Uno de Santa Ana recuperan de a poco la normalidad tras las inundaciones que acusaron el fin de semana último. Sin embargo, las amenazas de lluvias mantienen latentes los temores a que el río Chico vuelva a aumentar de caudal y desborde. Así las cosas, el Gobierno de la provincia intensificó en la zona el operativo de limpieza de canales de desagüe, acequias y banquinas, que había iniciado el jueves a la tarde. Al mismo tiempo personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) permanece desplegado practicando controles y curaciones de patologías que brotaron a causa del agua contaminada y de la humedad. Se diagnosticaron, principalmente en niños, micosis y algunos casos de bronquiolitis, según se informó.

En el saneamiento de los desagües participan operarios de la Dirección Provincial del Agua, de Vialidad (DPV), de Irrigación y de Recursos Hídricos. Las tareas la llevan a cabo con tres retroexcavadoras -una con oruga-, motoniveladoras y camiones con bateas. La campaña se instrumentó luego de las duras protestas que protagonizaron entre el lunes y el miércoles los cientos de damnificados por las inundaciones. La gente, indignada, realizó cortes en el tránsito de la ruta provincial 332 y quema de cubiertas frente al local de la comuna de Santa Ana. Denunciaron la situación total de abandono que padecían por parte de las autoridades comunales que, según dijeron, no se preocuparon por colaborar en la limpieza de calles y viviendas.

El comisionado comunal Diego Reales permanece ausente porque viajó a Buenos Aires, según dijo, a gestionar la construcción de viviendas y la ejecución de obras. Aseguró que personal de su dependencia realiza distintas labores de asistencia en Río Chico y en Colonia Uno.

Acusación

Los vecinos acusaron al funcionario de ser responsable directo de los anegamientos que padecieron, al permanecer acequias y canales de desagüe totalmente trancados por matorrales y basura. “Desde hace dos años tenemos un comisionado comunal que gobierna a espaldas de la gente que lo votó. Pasaron las elecciones y nunca más se le vio la cara. Más está preocupado por su bienestar que el de su pueblo. Una vergüenza”, sostuvo Graciela Martínez. “El resultado de su gestión está aquí a la vista. No hace falta explicar nada”, añadió.

La asistencia a los anegados llegó luego de la reunión que mantuvo ayer a la mañana en Casa de Gobierno un grupo de 10 vecinos con el ministro del Interior, Miguel Acevedo, el secretario de Estado de Asuntos Comunitarios y Sociales del Ministerio del Interior, Alberto Olea, y la secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, Lorena Málaga. Olea dijo que por ahora las tareas se concentran en la atención de la salud de niños y adultos damnificados, la limpieza de desagües, canales y banquinas.

“En el cauce del río Chico no se puede hacer nada por ahora hasta tanto no baje el caudal de agua. Hay que dragar y reconstruir defensas. Las que se hicieron con gaviones fueron destruidas por vándalos que se llevaron las mallas metálicas que contenían las piedras”, comentó. Olea contó que en las labores que se ejecutan con las retroexcavadoras aparecieron inconvenientes con productores que impiden el ingresos de las máquinas para abrir los canales que pasan por sus propiedades. “Aquí los vecinos denuncian que hay cañeros que avanzaron con sus cultivos sobre caminos y canales”, expuso el funcionario. Destacó, en tanto, que los pozos ciegos de casas de familias que se colmataron durante la creciente van a comenzar a ser desagotados con camiones atmosféricos cedidos por la Municipalidad de Aguilares y otros contratados.

Pueblo aislado

Hasta ayer seguía totalmente aislada la comunidad de Alto El Puesto, ubicada 8 km al este de La Invernada. Las últimas lluvias destruyeron un camino alternativo que abrió Vialidad, al quedar sin posibilidades de una solución inmediata los otros dos de acceso al lugar: el que nace en La Invernada y el que parte de Graneros. Estas vías están totalmente destruidas, con socavones profundos que provocaron las aguas que bajan desde las serranías. “Si no se soluciona el problema de los desagües y canales se desvían las correntadas hacia el Marapa, Alto El puesto va a terminar tragado por los socavones”, advirtió Carlos Aguirres. A causa de la falta de accesos al lugar, la escuela 295 no inició aún el ciclo lectivo. Las docentes intentaron llegar, pero no pudieron, según contó Celeste Vega.