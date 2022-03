Yedlin, otro ministro que deja Tucumán y se va a la Nación

Si hay algo que Juan Manzur le asegura a sus más estrechos colaboradores es que no quedarán desamparados políticamente. Gabriel Yedlin es uno de ellos, además de haber cultivado una prolongada amistad con el actual jefe de Gabinete de la Nación. El actual ministro de Desarrollo Social de la provincia ha confirmado ayer que dejará el cargo para ocupar otro, pero en el Gobierno nacional. Entre otras tareas, tendrá la misión de coordinar acciones de política social en el Norte Grande. “Con el permiso del ministro, el jefe de Gabinete (Manzur) está solicitando la colaboración de Gabriel Yedlin y eso ha decidido y seguramente el ministro irá a colaborar con la Nación”, confirmó ayer, en conferencia de prensa, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo.

Yedlin es el segundo ministro que, en menos de seis meses de gestión de Jaldo, deja el gabinete provincial. El otro ha sido Claudio Maley que, en medio de cuestionamientos, en octubre del año pasado, ha dejado el Ministerio de Seguridad en manos de Eugenio Agüero Gamboa. Días pasados, Maley fue designado como secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior de la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad, del área que conduce Aníbal Fernández. El nombramiento fue efectuado “con carácter transitorio” y “ad honorem”, con vigencia a partir del 1 de diciembre y por el término de 180 días (la resolución fue firmada el 25 de febrero pasado).

En el entorno del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo se estima que el recambio en el Ministerio de Desarrollo Social se produciría la semana que viene. Lorena Málaga asoma como la candidata con mayor consenso para suceder a Gabriel Yedlin en el puesto. De esa manera, la Secretaría de Atención a las Familias en Riesgo, dependiente de esa cartera, quedará vacante. El cargo sería ocupado por la ex diputada nacional Gladys Medina, convirtiéndose así en una virtual viceministra, comentaron en el Palacio de Gobierno. “Soy respetuoso de este gabinete y el que venía acompañado a Manzur; cuando hubo cambios fue (decisión) mutua. Cambios se pueden seguir produciendo pero no puedo asegurar nada. A veces son personales y otras por consenso con el Gobierno nacional que nos pide y no nos podemos negar”, justificó Jaldo.

Yedlin, en tanto, ponderó el trabajo que realiza el equipo de Desarrollo Social de la provincia. Además señaló que se siente honrado por el ofrecimiento nacional para ocupar un puesto que defina políticas para el Norte Grande. “El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, esta pensando en armar un área para focalizar políticas sociales para el Norte de Argentina y que acompañe la decisión federal del presidente (Alberto Fernández) y el gobernador” , destacó.