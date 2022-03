Quién es la ex Bandana que cantará con L-Gante

L-Gante es uno de los artistas del momento. Su gran convocatoria lo llevó a pisar grandes escenarios a lo largo de toda Latinoamérica y en esta ocasión volverá a realizar un show en tierras mexicanas.

No obstante, lo que capturó la atención de sus seguidores, es que para una de sus fechas estará acompañado de “La Delio Valdez”, una reconocida banda de cumbia argentina liderada por la ex bandana Ivonne Guzmán.

La noticia fue confirmada en las historias de Instagram del creador de la “cumbia 420”, acompañado de la frase: “Querétaro al ritmo”. Por su parte, la ex Bandana sigue en proceso de reincorporación a los escenarios, luego de ser madre por primera vez a fines del 2021. La fecha prevista para el show es el 31 de marzo en el Club Latino.

¿Qué fue de la vida de Ivonne?

Tras su exitoso paso por la banda adolescente de pop, Ivonne Guzmán decidió afrontar diversos proyectos musicales un tanto diferentes a su género de origen. La cumbia se volvió su eje a partir de 2015, y junto a “La Delio Valdéz” empezó a explotar su mayor virtud: el cantar. Si bien parecía un verdadero desafío, Ivonne decidió afrontar ese cambio.

“Yo empecé a construir mi camino artístico confiando en mi instinto. Eso me llevó a que yo hoy pueda plasmar mi voz en un CD auténticamente y de una manera verdadera, genuina. Cuando se dio la oportunidad de volver con Bandana, simplemente no era un lugar donde me llevase mi instinto, que siempre me lleva hacia adelante. En algún momento me senté a pensarlo, mismo cuando me reuní con Gustavo Yankelevich. Las chicas creo que lo entienden, porque son artistas y comprenden lo que es perseguir tu propia voz”, comentó en una entrevista hace un par de años.