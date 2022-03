Video: perdieron una final por penales y agarraron a las piñas al arbitro

Sucedió durante una final de fútbol amateur en la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa. El clima era tenso pero empeoró cuando el equipo de "La Puerta" erró el último penal y perdió el campeonato. Los jugadores agarraron a las piñas y a las patadas al árbitro. También golpearon a un dirigente que intentó calmarlos. Fue un verdadero descontrol.

El árbitro agredido es Eduardo Pastorino, quien contó que en sus cuatro años de trabaja jamás vivió un episodio tan violento dentro de una cancha de fútbol. "Me pegaron bastante, hasta el último penal no había pasado nada, el clima del partido era hostil porque era una final. "Rompieron alambrados, una señora me tiró un termo de agua caliente, después de la paliza, es inexplicable. Había efectivos policiales pero actuaron tarde", contó a Cadena 3. Otras personas que estaban en la tribuna también saltaron el alambrado y se sumaron a la agresión.



Por el hecho, el director del Consejo de Seguridad Deportiva del Gobierno de Córdoba (Cosedepro), Marcelo Frossasco, informó que no permitirán el ingreso de los agresores a eventos deportivos. Ya fueron identificadas 11 personas, ocho jugadores y tres particulares, a quienes les aplicarán la sanción de Tribuna Segura.