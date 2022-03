Un comercio de la Perón sufrió siete robos desde enero

Luego de las denuncias de varios comerciantes de distintas zonas de Yerba Buena, el martes por la noche se realizó una reunión entre algunos damnificados, la cúpula policial de Yerba Buena , entre ellos el jefe de la comisaría local, jefe del Servicio 911, jefe de Criminalística, jefe de la Regional e Investigaciones; y la comisión directiva de la Cámara de Comercio junto a su presidente.

Según informó Mauricio Argiró el secretario de Seguridad de esa ciudad, están trabajando con un mapa de delitos y pondrán a disposición más agentes policiales. Varios de los empresarios están atemorizados por los robos y algunos están pensando en cerrar sus locales comerciales y convertirlos en sólo delivery.

Uno de los casos es el de Adolfo Bottini quien es dueño de un bar en la esquina de avenida Perón al 2.800, el cual sufrió siete robos en los últimos dos meses. “Me desmantelaron el local y con mi esposa tuvimos que tomar la decisión de vender el fondo de comercio. Ya fueron varias veces. En enero fueron cinco, en febrero nos dejaron descansar y ahora en marzo dos veces más. No podemos vivir así”, expresó el propietario. El local se llama El Tan-k y lleva la frase “Un lugar con materiales reciclados. Conscientes de la importancia de cuidar a nuestra Mamá Tierra” en sus redes sociales. Los deportistas son las personas que más concurren al lugar y, según contó Bottini está abierto en horario corrido hasta las 2. “Los ladrones aprovecharon en entrar luego que cerramos. Por las cámaras de seguridad pudimos ver sus caras y llevamos toda la información a la Policía. En total hice cinco denuncias, pero desde la Fiscalía nunca se comunicaron”, relató. El negocio sufrió desde robo de focos hasta de dinero en efectivo y celulares. “Tengo muchos empleados y este bar era un proyecto familiar, duele, pero no nos quedó otra”, dijo. A pesar de que el lugar tiene alarma y cámaras de seguridad, los ladrones que atacaron el sábado pasado rompieron la cerradura, ingresaron al local y se llevaron el celular, además de $4.000 que había en la caja. Las otras seis veces, los delincuentes se robaron elementos de la galería de entrada al bar como focos. “A las mesas no se las pueden llevar porque están atadas con cadenas sino se las llevarían. Estos tipos vienen a hacer daño nada más”, comentó el encargado del bar.

P. quien es empleada de un drugstore ubicado en avenida Aconquija al 2.100, contó que el lugar fue asaltado varias veces cuando atendía su compañero. “A mi jamás me pasó. El lugar tiene seguridad y sin embargo, te roban. Acá a unos metros hay parada de colectivo y la gente viene rápido, compra o carga la tarjeta y se va. Pasa mucha gente por acá”, expresó.

José Cheble, tío de Agustín quien fue víctima de robo el viernes pasado en su negocio de avenida Aconquija al 2.100, contó que esa zona desde hace años es tierra de nadie. José es dueño de una quiniela desde hace 60 años. “De vez en cuando se ven policías, pero los robos o intentos de asaltos siguen ocurriendo. A mis parientes le entraron por una pequeña ventana imagínate. Muchos de nosotros estamos armados por las dudas y siempre con rejas”, dijo. “Hace unos meses en un día hubo dos motochorros que quisieron robarme e intentaron en otro negocio también. Por suerte había unos clientes que se dieron cuenta y ellos se fueron”.

Otra de las zonas afectadas por los asaltos es la avenida Solano Vera. Según contaron algunos comerciantes, los hechos ocurren a cualquier hora del día. “Años atrás quizás ocurría más de noche o les robaban a las mujeres las carteras en las paradas de colectivo. Ahora sucede en cualquier momento. El otro día vi cómo robaban un celular a las 12 del mediodía”, expresó L.

“Acá tenemos rejas porque sino no podríamos. Te roban a cualquier hora”, relató un empleado de un local de repuestos en Solano Vera al 100. “Hace un tiempo le entraron a robar a una chica que tenía un local de ropa. Pedimos mayor presencia policial en toda la zona”, expresó.

La semana pasada uno de los hechos que generó mucha polémica al viralizarse un video, fue el robo de una mochila y un teléfono a un hombre que estaba sentado desayunando en una cafetería ubicada en Bascary al 300. Rogelio, uno de los empleados del lugar, contó que ocurrió a las 8.45. “Había poca gente y ese hombre estaba tranquilo en un sector al aire libre del bar. Fue en cuestión de segundos, llegó un tipo en moto le arrebató sus cosas y se fue. Esta es una zona muy tranquila, estamos a una cuadra de la Perón. Ese día nos sorprendimos mucho, te puede pasar en cualquier lado”, expresó. “Después de lo que pasó, vimos a policías que recorren la zona. Espero que eso continúe”, dijo.

Desde la comisaría de Yerba Buena, el sub jefe Marcelo Pacheco informó que, “todos los días se trabaja en todos los sectores”. Según dijo, no sólo hay un trabajo conjunto con agentes de la provincia, sino que hay una respuesta en cuanto a las aprehensiones. “Hay muchas denuncias, pero también hay actuaciones después de eso. Esto es una lucha de cada día, pero se está trabajando”, expresó. Pacheco comentó que la reunión que se llevó a cabo el martes a la noche, resultó efectiva y dispondrán de más agentes en el municipio para hacerle frente a este tipo de hechos.

Por su parte, Esteban Lamontanaro presidente de la Cámara de Comercio de yerba Buena dijo: “En la reunión se hizo un planteo de las necesidades de seguridad que tienen los comerciantes, es más que preocupante la situación; no sólo porque atacan a los comercios sino a los domicilios de ellos. La Policía nos indicó que estaban con un problema de logística pero que lo estaban solucionando de inmediato. La verdad que fue positiva la reunión y nos explicaron que hay un mapa del delito que van a empezar a implementar y que se va a apostar a que haya más presencia policial. Esperamos que esto se solucione a la brevedad”, concluyó.

Alarmas, rejas, cámaras: pocos pueden contratar seguridad privada

“Son muy pocos los propietarios que pueden destinar parte de su presupuesto para poner una seguridad privada exclusiva para su local. Lo que hacen generalmente es juntarse entre varios y contratar”, expresó Esteban Lamontanaro, presidente de la Cámara de Comercio de Yerba Buena. En una reunión, una asociada contó que su hija había sido asaltada a mano armada el viernes cuando se bajaba del colectivo en la zona de El Boulevard. “La gente no se quiere involucrar por miedo y por desilusión”, dijo el titular.

De los 2.000 comercios existentes en Yerba Buena, 200 ya forman parte de la Cámara, según informó Lamontanaro. Esta última semana, se produjeron 12 robos en el municipio de los cuales siete fueron a asociados. Una pastelería de Santo Domingo al 1900 fue una de las víctimas. “La mayoría de los comerciantes está decidiendo atender detrás de las rejas por la inseguridad. En mi negocio de la Solano Vera estamos enrejados. La mayoría ya están poniendo alarmas, cámaras de seguridad y rejas para protegerse”, informó Lamontanaro.