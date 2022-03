Comerciantes de Yerba Buena denuncian que sufren unos cuatro robos por día

“Estamos siendo víctimas de robos y asaltos, no sólo en los comercios sino en las casas de los comerciantes. Se están metiendo con las familias”, expresó Esteban Lamontanaro, presidente de la Cámara de Comercio de Yerba Buena. Según informó, en esta última semana se produjo un incremento en los ataques. “Estamos en un grupo de Whatsapp y son muchos los asociados que contaron diferentes situaciones en estos días. Es algo que nos preocupó y sobre todo porque ya están involucrando a los familiares. Genera alerta para encontrar una solución”, agregó.

Agustín Cheble, uno de los comerciantes damnificados en los últimos días, contó cómo fue el asalto en su local. Ocurrió el viernes pasado a la 00.30 en una propiedad de avenida Aconquija al 2.100, a media cuadra del mástil. “Entraron por el frente que da a la avenida. Una persona ingresó por una ventanita arriba de la reja y tiró el cielorraso para pasar”, relató. “Se quedó una persona afuera esperando. Se llevaron plata, cigarrillos y unos blísteres nuevos de encendedores. Hasta ahora no nos dimos cuenta de qué otra cosa más se llevó”, expresó. Según dijo Cheble, el ladrón dejó todo desordenado el local y no rompieron nada. “Se llevaron solo el dinero que había en la caja registradora, que no era mucho. Por suerte no hicieron más daño”, dijo. Hace tres meses, una banda había ingresado y, según contó, los daños fueron más graves. En aquel momento se habían llevado mercadería en cantidad.

“Son robos de todo tipo, inclusive hay un caso de un pediatra al que le robaron la notebook. También hace poco un minimarket sufrió una entradera; a eso se le suma el robo a una persona que recién cerraba su negocio y cuando se quería subir a su auto, la atacaron para sacarle sus pertenencias”, contó Lamontanaro.

Agresivos

Según dijo, aumentó el nivel de violencia en los ataques. “Son cada vez más agresivos. Incluso hay casos en donde golpearon a sus hijos, esto asusta y prende la alarma de todos nosotros”, expresó. Lamontanaro remarcó que había presentado una nota para pedir más agentes policiales y acompañamiento durante 2021. “Repetimos que necesitamos más presencia policial”, dijo.

Mauricio Argiró, secretario de Seguridad de Yerba Buena, dijo que continúan con su trabajo de prevención en los distintos sectores de la ciudad. Además, remarcó que pronto se sumarán 30 agentes al municipio. “Durante enero casi no hubo situaciones y eso que es una ciudad de 120.000 habitantes, mucha gente. Junto a la Policía de Guardia Urbana veníamos trabajando con los robos de escruches, incluso en el mes de febrero que se dieron algunos casos. Más allá que venimos trabajando las 24 horas, a partir de estas últimas situaciones, se alarma a Seguridad porque la ciudad necesita más policías. Es una ciudad grande con muchas personas y requiere de más agentes. La Policía de la provincia en Yerba Buena no tiene la cantidad de efectivos que necesita”, explicó. “Esto va a producir que se eviten aún más los hechos, sobre todo los motoarrebatos”. Argiró remarcó que los comerciantes tienen un contacto directo con la Guardia Municipal para realizar denuncias. “El municipio invirtió en un nuevo centro de monitoreo, 150 cámaras de seguridad y creemos que para el 1 de mayo estaremos inaugurando el centro”, informó.

“Nuevo personal”

Por su parte, Carlos Ruiz, jefe de la comisaría de Yerba Buena, dijo en LG Play ayer a la mañana: “Vamos a hablar con los comerciantes y contarles nuestro modo de trabajo con nuevo personal que se está disponiendo. La idea es reforzar la seguridad y la cantidad de agentes para evitar estas situaciones. Recibimos varias denuncias de comerciantes, en estos últimos días hubo 3 a 4 por día”, expresó.