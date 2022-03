Manes: “Este acuerdo es solo un tratamiento sintomático, no es la cura de la enfermedad”

El diputado el radical Facundo Manes (CABA) apoyó el proyecto de acuerdo con el FMI. “Todos fuimos elegidos para hacernos cargo de las responsabilidades y evitar una nueva crisis en Argentina”, expresó el legislador. Señaló que “aislarnos del mundo, generar más pobreza, más dolor, más desigualdad no es una opción”.

De esta manera, precisó que “no es momento de oportunismos” y que “la oposición debe facilitarle al Ejecutivo la posibilidad de reestructurar la deuda, pero no podemos tomar responsabilidad del programa que el Gobierno negoció con el FMI, no podemos comprometeros a algo que escapa a nuestro control”, y señaló que es el oficialismo el que tiene el control de la policía económica”.

“El acuerdo con el Fondo evita el default y evita una nueva crisis, pero para nada resuelve los problemas crónicos y estructurales de la Nación”, consideró. “Este acuerdo no va bajar la inflación, ni a reducir el riesgo país, no va a resolver el déficit fiscal, ni el acceso al crédito, no va a mejorar ni el empleo ni el salario, no va a generar la confianza que necesitan las empresas para invertir en la Argentina”, describió Manes y, en su carácter de médico, comparó: “Este acuerdo es solo un tratamiento sintomático, no es la cura de la enfermedad”.

En tanto, consideró que “el problema de la Argentina excede lo económico, es la falta de un proyecto de país de una visión estratégica a largo plazo, de un plan de desarrollo sostenible en el tiempo consensuado por una amplia mayoría”.

“Lo que ha trastornado al país fueron las políticas pendulares y tenemos que pensar mejor de una vez por todas, tenemos que pensar cómo le podemos dar bienestar a 45 millones de personas si no hacemos una transformación y sofisticamos la matriz productiva, de qué vamos a vivir en 20 años”, manifestó el neurólogo y preguntó: “¿Vamos a seguir discutiendo acá el subdesarrollo sustentable, la administración de la pobreza o de una vez por todas vamos a encarar el camino al desarrollo productivo?”.

Asimismo, subrayó que “la economía del siglo 21 es el conocimiento, es la capacidad de los países para generar valor”, y cerró: “Probamos todo, menos el camino al desarrollo inclusivo, las grandes transformaciones que necesita la Argentina son con consenso, hay que tener convicciones firmes y claras. Si optamos por esto les aseguro que nunca más vamos a tener que estar debatiendo un acuerdo en el recinto”.