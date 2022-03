Macri: “Riquelme nos está arruinando”

Cuando nada lo hacía prever, y con el clásico ante River en el horizonte, surgió otra situación cargada de polémica en Boca. En la Feria Expoagro 2022, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra Juan Román Riquelme y sobre la conducción en el “Xeneize”. Pese a no tratarse de un evento ligado al plano deportivo, Macri no titubeó y criticó al ídolo y actual “vice” de Boca, cuando fue consultado por el tema.

“¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra, dirigir un club”, sentenció Macri, que sumó un nuevo round a una pelea que ya suma varios capítulos, desde los tiempos en que uno era jugador, y el otro presidente.

A fines del año pasado, Macri había cuestionado algunos manejos, por parte de la comisión directiva. “Digamos que hay cosas que escucho y con la que no me siento identificado. No me gusta un club en el que todo pasa a girar mucho alrededor de una persona. Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente”, aseguró Macri, apuntando cañones contra Jorge Amor Ameal, actual presidente de Boca.

Para terminar de quebrar la relación Macri, meses atrás, puso a Carlos Tevez sobre Riquelme, en las elecciones del año entrante. “Lo imagino a Tevez participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje”, dijo en aquella ocasión Macri.