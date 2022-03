Macri volvió a cuestionar a Riquelme: "Una cosa es saber poner la pelota y otra, dirigir un club"

El ex presidente de la Nación y de Boca, Mauricio Macri, cargó otra vez contra el vicepresidente del "Xeneize", Juan Román Riquelme, con el que mantiene una disputa desde hace algunos años.

El ex mandatario estuvo hoy en la Expoagro 2022 en Rosario, Santa Fe, en donde recorrió nueve stand de la feria y en la que se sacó fotos con hinchas que se arrimaron a pedirle una selfie o simplemente saludarlo.

Uno de los fanáticos se le acercó y le preguntó cómo veía a la actual dirigencia de la institución de La Ribera. "¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra, dirigir un club", fue las respuesta del ex jefe de Estado.

No es la primera vez que Macri cuestiona a Riquelme como directivo. En diciembre, también había apuntado contra el ex 10: "el club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actúe coordinadamente y eso no se ve".

"Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona", había expresado en aquella oportunidad. ¿Vendrá una respuesta del ídolo de Boca?