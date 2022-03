Cartas de lectores II: Putin y la guerra

No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que la prueba más clara del retraso cultural de los hombres y los pueblos es la guerra. Por eso, sorprende la actitud del señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, actualmente invasor de Ucrania. Yo, y muchos como yo, que apenas entendemos lo que leemos, advertimos esto. Por eso, cuesta creer que el mandatario ruso no lo advierta. ¿Es necesario decirle a este hombre cuáles son las consecuencias de una guerra? Cierta vez leí que para resguardar el bienestar de su país, dicho señor asentaba su mandato en tres valores fundamentales: la religión, el nacionalismo y la tradición. ¿No cree él que dichos valores son semilla de bienestar para todos los pueblos, no sólo para el suyo? ¿Por qué aplastar entonces a su país vecino, ocasionándole un malestar y un sufrimiento que sólo puede dimensionar quien tuvo o tiene la desdicha de padecerlo, pero que a la vista de cualquier ser humano es espantoso y brutal? La Catedral de San Basilio, icono de Moscú, no parece ser el lugar más frecuentado por el mandatario aludido, siendo que quien la mandó a construir, Iván El Terrible, lo hizo por miedo a no cumplir la promesa realizada al santo de construirla a cambio de ganar una batalla. Según datos de la época, Basilio era el único hombre al que Iván temía. ¿Y Vladimir Putin no teme a Dios? ¿Al Dios que puede dar la paz que viene de Dios y no de los hombres? (“Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo…”). El mundo clama hoy por paz para el pueblo ucraniano y para todos los que se identifican afectivamente con ellos. Obviamente, no así el presidente ruso ¿Tendrá idea este señor de la distancia que existe entre su mansión y las mansiones celestiales?

Daniel E. Chavez

[email protected]