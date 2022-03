Futsal: “Estoy viviendo un sueño”

La tucumana Yamila Budeguer siente que tocó el cielo con las manos. La delantera fue una de las grandes figuras en la gira que realizó el seleccionado argentino de fútbol por Estados Unidos. En el Centro de Convenciones de Atlantic City, el equipo “albiceleste” disputó tres amistosos con selectivos norteamericanos, consiguiendo ganar los tres encuentros.

Las orientadas por Nicolás Noriega mostraron un gran nivel y Yamila convirtió tres tantos (dos ante Charles County Futsal y uno ante el selectivo USA). “Fue una experiencia única, un sueño hecho realidad. La verdad que nunca me lo imaginé que iba a llegar a jugar en este nivel y que el futsal me iba permitir conocer esa ciudad maravillosa como es Nueva York y con la que todo el mundo se fascina. Realmente es algo increíble. Todo es imponente”, comentó Yamila, que quedó impresionada con la infraestructura norteamericana. “Es una ciudad hermosa, con cosas que sorprenden como el puente de Brooklyn, la estatua de La Libertad o el Central Park. Pero más allá de todo, mi felicidad es inmensa por poder vestir la camiseta de celeste y blanca. Es algo que me llena de orgullo. Estar en otro país y representar a la Argentina es hermoso. Siento que estoy viviendo un sueño”, agregó la atacante de Sportivo Barracas.

“El 2021 fue un gran año para mí. Fuimos subcampeonas con Sportivo Barracas en el certamen de la AFA y fui una de las goleadoras del torneo con 26 tantos”, reveló la jugadora de 26 años, que surgió en Argentinos del Norte uy que espera que en este 2022 puede repetir todo lo vivido en la temporada pasada.

- ¿Qué significa para vos el futsal?

- Es el deporte más lindo del mundo, que me permitió disputar una final en Cataluña contra Brasil y unos años después estar jugando a nivel de AFA. Gracias a este disciplina conocí lugares maravillosos, por eso la disfruto a pleno. Al futsal lo vivo con mucha intensidad. Me parece atrapante, por lo dinámico y táctico que puede llegar a ser. Me hace muy feliz jugarlo.

- El futsal argentino masculino atraviesa un gran momento. Viene de ser subcampeón mundial y luego conquistó la Copa América. ¿Cómo ves este presente?

- Es impresionante el nivel que tienen los chicos. En el Mundial anterior fueron campeones, en el último subcampeones y luego ganaron la Copa América. Más no se les puede pedir. Estoy muy orgullosa y nos permite soñar en que el femenino pueda tener más competencias a nivel internacional. Tenemos que seguir disputando amistosos internacionales y realizar giras por el exterior, porque eso nos hará crecer. En Estados Unidos vivimos una semana de mucho aprendizaje.

- ¿Cuáles son tus objetivos para este año?

- Mi idea es hacer un gran torneo de AFA con Barracas y tratar de convertir más goles que en el 2021. Espero mantener o mejor el nivel mostrado en la temporada pasada, porque eso me permitirá seguir en el seleccionado argentino, que es mi máximo objetivo. En octubre de este año tenemos los Juegos Odesur en Asunción, Paraguay. Creo que podemos hacer un gran campeonato, porque contamos con un muy buen plantel. Otra meta para el futuro es poder jugar nuevamente un Mundial, que es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista.