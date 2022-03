Qué hacer este viernes en Tucumán

Folclore al aire libre y en las peñas

La reactivación de los espectáculos gratuitos que organiza la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la plaza Independencia la transforma en una gran peña al aire libre los viernes. Esta noche, con la conducción de Rody Acosta y desde las 20.30, se anuncian los shows de los grupos Chakana y Almha y la presencia de los bailarines de la academia Gracias a la Vida. Se pide a los vecinos concurrir con barbijo y respetar la distancia social, y se suspende en caso de mal tiempo. A partir de las 22, el folclore se traslaba bajo techo. A Malparida (Catamarca y Corrientes) llegará desde Buenos Aires Gringa Venegas, en un escenario que será compartido con Matías Oliva. En El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) se anuncia a La Cochera, con Flor Lobo y Miguel Cruz como invitados; mientras que en La Casa de Yamil (España 153) están agendados Canto Tucumano, Achalay Dúo y Raúl Palma.

Master Stroke recrea la energía de Queen

Hoy a las 21 la banda tributo Master Stroke vuelve al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) con las canciones más recordadas de Queen, luego de una exitosa gira nacional. El grupo porteño nació en 2016 de la mano de Ema Caradoso en voz y Brian Morua en guitarra. Al año siguiente se suman Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados. Desde sus comienzos cuentan con la venia de Brian May, el gran guitarrista de Queen, quien compartió en sus redes sociales la versión de la banda argentina de “Lily of the valley” compartiendo con los fans en diferentes partes del mundo el talento de Master Stroke.

Voces femeninas en siglo XXI

El Taller Nonino Sur rinde su homenaje por el Día Internacional de la Mujer, con una presentación especial centrada en las voces femeninas esta noche, a partir de las 21, en el bar Siglo XXI (avenida Mitre y Santiago del Estero). “Como toda mujer” estará protagonizado por Patricia Juárez (además es la directora del espectáculo), Tania Mariel, Pany Véliz, Ana Silvia Di Carlo, Marta Formoso, Mariela Salas, Marta Varela y María Luisa Ciammarriello, en un recorrido por canciones de distintos géneros y de todos los tiempos. Los covers más conocidos se escucharán también en el restobar Beckett’s (25 de Mayo 783), a cargo de Nancy & Marcelo. Otra una cita con el recuerdo, atravesada por temas románticos, tendrá lugar en el café restó Berdi de Bella Vista, donde se presentarán Fernando El Iracundo con su banda y Aníbal Burgos, entre otros, a partir de las 21.

Indio Cansinos lleva sus canciones a Citá

“No cantaré montado a un oso amaestrado. No más con la guitarra y el corazón, ambos sin amaestrar”, promete Indio Cansinos, en la previa del recital que ofrecerá esta noche, a partir de las 21.30, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). El listado de invitados especiales también está integrado por cantautores tucumanos, compañeros de senda de Cansinos en distintos escenarios: Ana Jeger, Martín Páez de la Torre, Jorge Stojan y Emmanuel Molina. En el mismo barrio, y a poca distancia, Viva Perón Bar (Miguel Lillo 388) alojará desde las 23 a Pichy Carrizo, en un set acústico solista con conocidos temas del rock nacional y algunas canciones propias.

Monólogos contra el patriarcado

No puede faltar el stand up en la noche tucumana, un género ya consolidado pero que viene creciendo en base a risas por los monólogos irónicos sobre la realidad local. La cita para los amantes de estas historias es a las 22 en el bar autogestionado Pangea (Laprida 289), con un espectáculo que plantea la batalla contra el patriarcado a partir de los chistes. Se presentarán Gaby Té, Sofía Ale y Flor Farhat, con la presentación de Julieta Líos. La entrada es a la gorra.

La Perra alegría llega a La Gloriosa

Como anticipo del Festival ARRE, La Gloriosa (San Luis 836) recibirá esta noche a las 21 al grupo itinerante La Perra Alegría con la obra “Memorias latinoamericanas” basada en cuentos del uruguayo Eduardo Galeano y con entrada a la gorra. La propuesta reúne nueve narraciones con música del folclore latinoamericano que interactúan entre sí, y remiten a hechos históricos desde la época precolonial hasta tiempos contemporáneos. Sobre el escenario estarán el acordeonista Adam Arhelger (de Alemania) y la actriz y directora Samanta Elena Pizarro Aliste (Chile).

Propuestas en la Capital y en Monteros

Fabio Velásquez compone a un obrero que le salva la vida a una niña en un río, pero que no puede superar sus propios dramas personales y familiares ni el contexto social que lo idolatró en un momento y lo olvidó después. “Golondrinas”, con la dirección de Brahim Carrillo, se repondrá a las 21.30 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) de San Miguel de Tucumán. También en la capital, Julieta Ascárate repondrá a las 22 en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124) “La otra cara de la moneda”, con el acompañamiento musical y la puesta en escena de Ezequiel Nasci. En la flamante sala de la Fundación SUMA de Monteros (San Lorenzo 972), a las 21 y con entrada a la gorra, se presentará “Alfonsina por siempre”, unipersonal interpretado por Mery Vaz sobre la vida y los sueños de Alfonsina Storni del tiempo en que empezó a escribir, con la dirección de Sebastihan de Leon y la autoría de los textos de Mirta Cuarterón.

Clowns: función en La Colorida

A las 21.30 se verán dos obras breves en estética clown en La Colorida (Mendoza 2.955): “La pájara” y “Los lunos” serán interpretadas por Alejandra Rojas Paz, Inés Haedo, Gabriel Argiró, Sebastián Rolfo y Alejandra Jiménez.

Espacio Incaa: se verá “El empleado y el patrón”

Nahuel Pérez Biscayart, Justina Bustos y Jean Pierre Noher protagonizan el drama “El empleado y el patrón”, del director Manuel Nieto Zas, que se proyectará hoy y mañana a las 20 en el Espacio Incaa de la Sala Hynes OiConnor (San Martín 251). Esta coproducción entre Uruguay, Argentina, Brasil y Francia, aborda la relación entre dos jóvenes que ocupan lugares enfrentados en las labores de un campo propiedad de una acomodada familia burguesa, pero que ninguno está satisfecho con su vida hasta que sobreviene una inesperada tragedia.