Tocar música de viento es moldear el sonido con el aire

- Estudia trompeta desde los ocho años. ¿Por qué?

- Mi padre es trompetista de jazz y siempre quise tocar, desde muy chico.

- ¿Qué le da a usted hacer música de viento?

- Los instrumentos de viento tienen la capacidad de moldear el sonido con el aire. Es como dibujar.

-¿Cómo es tocar en escenario tras casi dos años de protocolos sanitarios, en que los instrumentos de viento sufrieron más restricciones que los demás?

- Un alivio. Nunca dejé de tocar del todo, pero era necesario reencontrarse con el público y poder tocar con grupos numerosos de personas, como en el caso de una orquesta. Es bueno para la salud también.

- ¿Qué siente al interpretar música académica? ¿Qué al tocar jazz?

- En el primer caso hay una mayor sensación de concentracion y control. Se podría relacionar en algunos aspectos con el rendimiento deportivo, aunque claramente no es sólo eso. En el segundo caso es una sensación de más libertad y juego. Esto no es blanco y negro y lo que acabo de describir es una generalización. Yo trato de integrar ambas cosas y de aportarle lo mejor de uno al otro género.

-¿Qué lo inspiró para componer Entremedio? ¿Puede describir la obra?

- Entremedio es un reflexión sobre estar entre dos mundos musicales diferentes, el de la música clásica y el del jazz, algo así como una caracteristica mía. No me siento del todo en casa en ninguno de los aunque me identifico con ambos. En el medio aparece otro posible, que busca integrarlos de una manera natural, sin forzar una fusión de ambos.

- ¿Cómo es tocar a dúo con Daniel Crespo la Sonata de Franceshini?

- Con Daniel compartí años atrás el proyecto musical muy original de su padre, Enrique Crespo. Tenemos esa conexión afectiva y es un placer tocar con un músico tan despierto, curioso y de buen nivel. Además nos divertimos mucho.

-¿Qué expectativa tiene para este concierto?

- Creo que va a ser un encuentro muy festivo, de matices sorprendentes entre los solistas, el director Jorge Bulacia Soler, que propicia este encuentro de una manera muy cálida y solvente, la orquesta Estable y el público.