"No es un noviazgo ni cogobernar, es para que la Argentina no caiga en el default", dijo Negri

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, explicó hoy que la decisión de la coalición de apoyar el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como objetivo evitar el default.

"Quiero aclarar que esto no significa que hay un noviazgo (con el oficialismo), no hay un cogobierno", afirmó Negri durante una entrevista con CNN Radio Argentina. Y añadió: "Nuestra obsesión es que la Argentina no caiga en default. El default era dejar a la Argentina como paria en el mundo".

El parlamentario destacó el esfuerzo que hizo JxC para alcanzar un acuerdo con el Frente de Todos (FdT) para tratar el proyecto. "El Gobierno tenía la obsesión de que votemos el programa económico que ellos negociaron, pero en ninguna ley ni en la Constitución Nacional se dice que el Congreso debe votar un programa económico. Logramos excluir esta pretensión del texto que llega hoy al recinto", indicó.

"Dijimos que no al default, por el país estamos dispuestos a todos estos esfuerzos que hemos hecho. Les dijimos -al Frente de Todos- que el programa económico es responsabilidad del Gobierno, no de la oposición. Ellos negociaron con el FMI, ellos lo firmaron", remarcó.

"De nuestra parte no hay un apoyo al Gobierno, solo estamos diciendo que no queremos caer en el abismo. Nosotros no somos una rueda de auxilio del Gobierno", concluyó Negri.