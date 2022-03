Por las lluvias, la situación es caótica en Río Chico

Los damnificados por las inundaciones en Río Chico y Colonia Uno, ambos parajes de Santa Ana, cortaron durante casi todo el día el tránsito de la ruta 332. Lo hicieron para reclamar obras que eviten nuevos desbordes del río Chico y soluciones a los graves daños que les provocaron las inundaciones del fin de semana. También levantaron una “olla popular” para alimentar a muchos lugareños que quedaron sin nada. Al mismo tiempo protagonizaron otra tensa manifestación frente a la comuna de esa localidad. Allí quemaron cubiertas y exigieron la presencia del comisionado comunal Diego Reales que, según dijeron, desde hace varios días se encuentra ausente.

Líquido de pozo ciego

La gente ganó las calles con el fin de denunciar, principalmente, la situación de abandono que padecen tras el anegamiento que causó el desborde del río Chico en la noche del sábado. Los damnificados son más de 200. Dijeron que el problema sanitario que se generó en el lugar se agravó al permanecer calles y varias viviendas con barro e inundadas con líquidos de pozos ciegos. “El personal de la comuna no aparece a colaborar en la limpieza de las viviendas y los canales trancados por los matorrales y la basura. Tampoco llegaron para desagotar los pozos. Hay chicos que se enfermaron por el agua contaminada y no hay personal de salud atendiendo estos casos. La gente se quedó sin un trapo y no nos acercaron un colchón para tener dónde descansar”, denunció Daniela Díaz. Los manifestantes cortaron el tránsito de la 332, a dos kilómetros del acceso al centro de Santa Ana con troncos de árboles y quemaron gomas.

En Buenos Aires

Reales, en diálogo telefónico con LA GACETA, dijo que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realizando diligencias para la construcción de viviendas en su pueblo. Ayer mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. El funcionario es acusado de ser directamente responsable de la inundación que sufrieron este fin de semana. “Los canales de desagüe y las acequias nunca fueron limpiados. Y el río se desbordó porque, pese a nuestros reclamos insistentes, desde el 2018 no se le hizo ningún trabajo de dragado ni de reforzamiento de sus defensas. Cuando vinieron las máquinas del Gobierno fue para apenas mover un poco de áridos. Todo precario”, comentó indignado Manuel Gauna. Ayer una retroexcavadora trabajó para abrir los desagües obstruidos por matorrales y basuras. “Ahora aparecieron recursos para obras hídricas y la provincia trabaja en la instrumentación de un proyecto que ponga fin a los desbordes del Chico. Los reclamos los entiendo, pero estamos preocupados en su solución”, sostuvo Reales. El funcionario aseguró que representantes de los damnificados serán recibidos hoy en Casa de Gobierno por el ministro del Interior, Miguel Acevedo. Según los manifestantes, hay aún algunos lugareños que tuvieron que volver a instalarse en la ruta para pasar la noche ya que aún no pueden hacerlo en sus casas por el mal olor, el barro y los residuos que no lograron terminar de sacar. “De la comuna quieren llevarnos evacuados a una escuela. Pero no podemos abandonar nuestras casas. Lo que queremos es que vengan los trabajadores de la comuna y se pongan a acondicionar casas y las calles. Que se pongan al servicio de todos los que estamos afectados por las inundaciones. Y el comisionado tiene que estar a la cabeza, porque para eso se lo eligió”, apuntó María Barrios.

Solidaridad

Según los vecinos, hasta ahora lo que más sobresalió es la solidaridad de la gente de distintos lugares que les hizo llegar agua, alimentos, lavandina y ropas. La comida de la “olla popular” que levantaron a orilla de la ruta 332, fue preparada con donaciones de particulares. La Fundación de Servicio Solidario (FuSerSol) de esa comunidad, en tanto, se encargó de asistir a familias de discapacitados afectados por el desmadre del Chico. Les suministró alimentos, agua y elementos de limpieza, entre otras ayudas. Militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) están teniendo una activa tarea de colaboración en la limpieza de las viviendas de los inundados.