Se filtró un chat en el que Gustavo Martínez le pedía dinero a su sobrino

A casi un mes de la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos Martita y Felipe, siguen surgiendo incógnitas con respecto a lo sucedido de parte de su familia. Justamente sus sobrinos son los que están llevando adelante una denuncia hacia el clan Fort. Esta vez fue el periodista Juan Etchegoyen, quien compartió un antiguo chat entre Gustavo Martínez y su sobrino Pablo, que muestra el pedido de dinero para vivir por parte del personal trainner.

"Si podés dame algo para comer porque acá no quiero, dónde estoy", le habría indicado Gustavo a su sobrino, que le responde: "¿Necesitas plata?". "No tengo un peso y no lo digas por favor", son los mensajes atribuidos a Martínez.

Pero la polémica no es temporal, sino que se le agrega a lo que el otro sobrino de Gustavo, llamado Nicolás, indicó en un descargo a través de Instagram: “La familia Martínez está llena de preguntas”. “Si estaba tan enfermo ‘como dicen ahora’ ¿Por qué estaba en un departamento sin atención médica con tres menores? Queremos que la Justicia investigue”.

Gustavo Martínez murió en la madrugada del pasado 16 de febrero tras caer de un piso 21 de su departamento, ubicado en Sucre al 1900, en el barrio porteño de Belgrano. La autopsia al cuerpo y las pericias en el lugar determinaron que Martínez tomó la drástica decisión de suicidarse, a pocos días de que los hijos de su ex pareja cumplieran 18 años y le comunicaran su decisión de radicarse en Miami. Además, trascendió que había sido diagnosticado con un principio de Alzeheimer, lo que agravó su cuadro de depresión.