“Es una enfermedad invalidante, voy camino a eso”, dijo el “Indio” Solari

En la previa a la gira por España de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Carlos "el Indio" Solari decidió dar una entrevista a una radio de dicho país donde charló acerca de varios puntos de su persona. El más resonante para sus fanáticos fue el estado de su enfermedad: el Parkinson.

Ante esta situación, el "Indio" definió al Parkinson como "una enfermedad muy jodida, invalidante", considerando que ese va a ser su futuro. "Voy camino a eso, a la progresión del éxito que está teniendo el profesor Parkinson con mi vida", ironizó. Asimismo, confesó: "a mi no me da por temblar, pero me dan contracturas y quedó como un enano con yeso".

De la misma manera, comparó su situación personal con la de aquellas personas que padecen la enfermedad pero no tienen recursos para afrontar los gastos para los cuidados necesarios. "Me imagino lo que pasa un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y no tiene kinesiólogo, ni apomorfina, ni la pileta con agua tibia para hacer sus gimnasia de elongación. Debe ser un padecimiento infinitamente mayor y encima, creo, en un par de años se los lleva", sentenció.

Al mismo tiempo, habló sobre cómo repercute la enfermedad en su vida. "Yo sinceramente me siento bien, me abstraigo mucho con el trabajo, que es la manera de abstraerse de los dolores del cuerpo, pero cuando dejó de hacerlo se viene el golpe y no es sopita. Es una enfermedad jodida pero, por el momento, no me impide en absoluto hacer lo que me gusta", concluyó.