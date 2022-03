Las críticas de Amalia Granata al 8M: “Lo usan para no ir a trabajar”

Si bien la paridad de género es uno de los focos principales de la Argentina durante los últimos años, la discusión sigue al pie del cañón. Durante la jornada del día de la mujer, Amalia Granata, diputada nacional por Santa Fe, fue tajante con su postura expresada en Twitter.

"Ahora el 8M lo usan para no ir a trabajar! No, el empoderamiento se consigue con esfuerzo, trabajo, estudio, no marchando para la tribuna chicas", tuiteó Amalia Granata, criticando duramente un día que busca reivindicar la lucha por los derechos y la igualdad de género. “Leo a tantos misóginos felicitándonos! Feliz Día de la hipocresía basta de relato", agregó Amalia Granata.

Asimismo, la diputada nacional hizo énfasis en la construcción de un “relato tribunero”, siendo el eje principal de su crítica hacia el 8M. “No necesito que reconozcan mis derechos en un día festivo, porque ya los tengo! Ante la ley soy igual a los hombres y el respeto de mis pares me lo gano sola con mis acciones. Terminemos con el relato tribunero que atrasa”, sentenció.

Días previos al Día de la Mujer, la diputada había disparado contra el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y al INADI, alegando que había que cerrarlos. En esa oportunidad dijo: “No solo deben cerrar ya el Ministerio de la Mujer, también tienen que cerrar el INADI”. Agregando que “con educación no se necesitan estas ‘instituciones’ inventadas para mantener la militancia K”, sentenció.

Cabe recordar que cuando se propuso la creación de dicho ministerio, Amalia Granata se manifestó en contra de la propuesta. “Es un gasto innecesario, creado para mantener militancia con cargos, ñoquis, tan simple como eso”, puntualizó.