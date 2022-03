“Se relaja la vacunación y aparecen los brotes”

La aparición de un caso de poliomielitis en Israel, alertó sobre un posible rebrote de la enfermedad producto de la disminución de la vacunación en este grupo etario. Según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría junto a Unicef, durante la pandemia, la inmunización de niños con vacunas del calendario nacional bajó un 10%. Especialistas opinaron que el relajamiento en la vacunación de niños puede producir un resurgimiento de enfermedades que estaban controladas y que hace tiempo que no se ven.

Sostener la vacunación

En el último tiempo surgió la preocupación de que estas enfermedades, que no se diagnostican comúnmente desde hace mucho tiempo, pueden volver a resurgir debido a la disminución de la vacunación en bebés, niños y adolescentes. “El tema de la polio es un caso de siempre. Cuando se relaja la vacunación siempre aparece un caso de polio. Esto no es nuevo”, afirmó la infectóloga Aída Torres, directora médica del Centro de Estudios Infectológicos y Vacunación de Tucumán (Ceivac), en conversación con LA GACETA.

“La única enfermedad que se erradicó en el mundo es la viruela. Las demás se mantienen con baja o ninguna incidencia sosteniendo la vacunación. Entre ellas está la de la polio. Si uno dejase de vacunar contra la polio es probable que el virus vuelva a surgir”, explicó Torres y agregó: “Eso lo tienen en claro todas las organizaciones de la salud, como por ejemplo la OMS y todos los ministerios, de cada una de las regiones. Por eso es que sostienen el sistema de vacunación lo más completo posible, permanentemente. Cuando esto se relaja el virus vuelve a crecer, no solo de la polio, también del sarampión y de la varicela. De todo lo que tenemos en el calendario de vacunación”.

Si bien, la adquisición de hábitos con la pandemia como el uso de barbijo, la insistencia en el cuidado y la higienización de manos y de alimentos, disminuyó muchas enfermedades, también trajo como consecuencia que muchos niños no se hayan vacunado. “Esta pandemia nos trajo, aparte de cansancio, desesperación y un montón de muertes, el relajamiento en la vacunación de los niños. La Argentina es un ejemplo importante porque tenemos porcentajes, que varían según las provincias, entre un 30% y 40% de niños con vacunas incompletas. Eso el Ministerio de la Nación ya lo advirtió”, sostuvo Torres. “En África oriental y algunos países de Asia todavía hay polio. Siempre estamos en riesgo de contraer el virus. Tengamos en cuenta que todas las vacunas que están en el calendario son vacunas no erradicables. O sea, que solamente sosteniendo permanentemente la vacunación infantil, no va a aparecer el virus. Cuando se relaja la vacunación, vuelven a aparecer los brotes”, aseveró.

“La garantía de no tener el virus la hemos aprendido con la covid, que es el sostenimiento de la vacunación. No tenemos otra alternativa más que reactivar la vacunación”, finalizó.

Tucumán

“En nuestra provincia, durante el año 2020, se mantuvieron a pesar de la pandemia, las coberturas estables en los menores de un año y niños de un año. Hubo una disminución de coberturas en edad escolar debido a que no se realizó la vacunación en las escuelas por la situación epidemiológica”, sostuvo por su parte Ricardo Cortez, Jefe de Inmunizaciones del Siprosa. “A nivel local se implementaron estrategias operativas durante el año 2021 reforzando la vacunación. Actualmente ya comenzamos a vacunar en las escuelas y hay un plan provincial en ejecución”, agregó.

Cortez destacó la importancia de inmunizar a los chicos para prevenir enfermedades. “Es muy importante aplicar a los chicos las vacunas del Calendario Nacional a la edad indicada y todas las dosis lo mas antes posible, para que tengan protección contra neumonía, meningitis, sarampión, hepatitis B, hepatitis A, diarrea grave, tétanos, difteria etc. Así podremos controlar, eliminar o erradicar enfermedades y evitar complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos que las estas patologías causan”, aclaró. Las vacunas son una herramienta fundamental de prevención. Es muy importante que todos los integrantes de las familias se vacunen porque hay vacunas para todas las edades”, finalizó.

Sorpresa: se registró un caso de poliomielitis en Israel

El caso que se conoció ayer, se trata de un niño de cuatro años que no había sido vacunado. El último caso de la enfermedad en ese país se detectó hace 30 años. “Parece haber sido infectado con una cepa que ha sufrido mutación y podría causar enfermedad en quienes no están vacunados”, dijeron las autoridades sanitarias israelíes, e instaron a la población a vacunarse contra esta “enfermedad paralizante que es altamente infecciosa”. Además, se abrió una investigación epidemiológica para detectar los contactos estrechos del pequeño. Antes de conocerse el caso de Israel, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la propagación de enfermedades infecciosas y la caída en la cobertura de vacunación de patologías controladas por la invasión de Rusia a Ucrania.