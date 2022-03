“La hija oscura” fue elegido el mejor filme independiente

Una mirada distinta y no convencional sobre el rol de las madres, a cargo de mujeres en toda su estructura narrativa (desde las actuaciones hasta la dirección), gana espacio en las consideraciones para los premios Oscar, que se entregarán el domingo 27.

“La hija oscura”, la película que marcó el debut de la actriz Maggie Gyllenhaal como directora, fue la gran ganadora en la 37º edición de los Film Independent Spirit Awards, que premia a las producciones independientes norteamericanas, en la ceremonia realizada en California. El drama psicológico protagonizado por Olivia Colman y Dakota Johnson se alzó con la estatuilla a la mejor película, mejor dirección y mejor guión, en la gala conducida por Megan Mullaly y Nick Offerman.

La historia pone en crisis la convención de la maternidad como un momento idílico y de plena felicidad, y la contrasta con un enfoque de frustración, soledad en el cuidado de niños pequeños (con padres ausentes), falta de realización personal y búsqueda de la satisfacción sexual. La historia comienza con una profesora universitaria de 48 años que se enfrenta a su pasado después de conocer a una mujer y a su pequeña hija mientras se encuentra de vacaciones. La producción está en cartel en la plataforma Netflix.

El filme tiene tres nominaciones para la 94ª edición de los Oscar: mejor actriz protagónica para Colman, mejor actriz de reparto para Jessie Buckley (interpreta al personaje central en su etapa de juventud) y mejor guión adaptado, ya que la película se inspira en una novela firmada por Elena Ferrante, el seudónimo usado por una escritora italiana cuya identidad real se desconoce.

Por su parte, Simon Rex se consagró como mejor actor en los Film Independent Spirit Awards por su labor en “Red Rocket”, en tanto que Taylour Page obtuvo la estatuilla en el rubro femenino por el filme “Zola”. “Summer of Soul (...o cuando la revolución no pudo ser televisada)”, que cuenta la historia del festival de 1969 conocido como el “Woodstock Negro”, se impuso en el rubro documental, mientras que la producción japonesa “Drive my car” venció entre las películas extranjeras.

En el rubro series, la ganadora fue “Reservation Dogs”, que también fue galardonada por tener el mejor elenco (se emite por Hulu, plataforma que no lleva a la Argentina); en tanto que Lee Jung-jae fue ungido como mejor actor por “El juego del calamar” (también dispinible en Netflix) y y Thuso Mbedu como mejor actriz, por “The Underground Railroad” (“El ferrocarril subterráneo”, que se puede ver en Amazon Prime).