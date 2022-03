Bulldog inglés: hocico pequeño, frágil de salud

Si salís a la calle, es probable que te cruces con más de uno. Ruidosos en su respirar, pequeños, de ojos saltones y hocico corto. Te parecerán tiernos, e incluso querrás (o quisiste) tener uno... pero son animales muy frágiles y sufren a diario por su anatomía.

Bulldogs, pugs, pekinés, boston terrier, boxer, shih tzu... Todos ellos padecen de una condición llamada braquicefalia, que les brinda características diferenciales a la raza, pero los llena de enfermedades hereditarias. Y el mundo ya está tomando medidas para evitar su reproducción: ahora Noruega prohibió la cría de bulldog inglés y de cavalier king charles spaniel.

El tribunal de Oslo tomó la decisión al considerar que los sufrimientos a los que estos animales se enfrentan, fruto de sus deformaciones, van en contra de la ley de protección animal. Sí: es maltrato. “Debemos cambiar las maneras como criamos los perros. La forma en que lo hacemos tal vez era aceptable hace 50 años, pero no ahora”, dijo a la agencia AFP Åshild Roaldset, presidenta de la sociedad protectora de animales noruega.

“Se llama braquicefálicos a los perros que tienen la cabeza chata. Tienen esa y otras características que han sido seleccionadas a través del tiempo; no de manera natural, sino manipulados por el hombre. Lo que se ha buscado es mantener una característica diferente que los vuelve llamativos para las personas”, explica a LA GACETA el médico veterinario Milton de los Ríos, que trata con asiduidad a estas razas.

Consecuencias

“Muchas de las razas de cría son muy endogámicas y cargan con muchas enfermedades”, aseguró también Roaldset. Y es cierto: según algunos estudios el cavelier puede acumular hasta 25 trastornos hereditarios, mientras que el bulldog inglés, unos 40.

“Así como se han seleccionado los caracteres deseables, lo que se ve y los hace bonitos, también se han afianzado los caracteres indeseables, como una nariz que es muy cerrada y corta para humidificar el aire y calentarlo, o un paladar blando que se mete dentro de la laringe e impide el normal ingreso del aire -explicó el experto-; básicamente, estos animalitos tienen graves problemas para respirar, deformaciones en la columna que muchas veces los llevan a tener parálisis permanentes, a muchos problemas de esofagitis y a algunos trastornos gastrointestinales”

Y eso no es todo. Podríamos pasar horas enumerando los problemas de salud que sufren, pero los resumimos: padecen a nivel respiratorio, gastrointestinal, de piel y de columna.

De primera mano

“Sabía que la raza es complicada, pero Aquiles nunca tuvo problemas graves”, dijo Aldana Campos Córdoba, que hace unos años adoptó un bulldog francés. “Se agita mucho cuando hace calor o cuando corre mucho, pero en general está bien. De vez en cuando se broncoaspira, pero no es algo que pase seguido, quizá una vez cada algunos meses, y el veterinario nos enseñó cómo ayudarlo”, comentó.

Que el perro braquicefálico tenga más o menos problemas de salud dependerá de cuántos trastornos hereditarios posea. “Nos tuvimos que adaptar y cambiar muchas cosas para cuidar a la perrita”, contó a LA GACETA Nazarena Casanova Rossi. En casa tiene dos bulldogs, que son madre e hija. La más grande sufrió problemas en la piel, en los ojos y en las orejas. Además, tuvo algunos tumores en las tetillas. “Tuvimos que cambiarle la comida por una hipoalergénica. También le modificamos el champú y el líquido con el que limpiábamos el piso -relató-; además, la tuvieron que operar de los ojos y de las tetillas. La llevamos muchas veces al veterinario”. Lo raro -algo que a ella misma le sorprende- es que la perra más chica, a diferencia de su madre, jamás tuvo ninguna complicación de salud.

“Son perros que necesitan un cuidado especial desde que son cachorritos: tienen que comer determinada comida en determinada cantidades, no pueden jugar con ciertas cosas, no pueden usar correas de sólo cuello porque se pueden estrangular -enumeró Florencia Maldonado, que adoptó un bulldog-; a Thor (su perro) una vez se le hizo un bolo de comida por comer apurado, se le dio vuelta el vaso sanguíneo y se le estranguló, entonces lo tuvimos que operar”. Y siguió contando: “tienen que tener un control riguroso porque mucho peso es peligroso por su respiración, son propensos a hacer dermatitis por contacto con el sol o el asfalto caliente y cuando están sobreexaltados a muchos se les sale la glándula del lagrimal hacia afuera”.

Soluciones

Holanda prohibió en 2014 la cría de hasta 20 razas con estas particularidades, para evitar que se sigan perpetuando los rasgos que son perjudiciales de estas mascotas. En Argentina, mientras tanto, no hay regulación.

“De hecho, estos bulldog son una raza que está en auge; cada vez recibimos más pacientes braquicefálicos en la veterinaria (@veterinariadelpueblotuc). Lo que hacemos es aconsejar al propietario de que esté en conocimiento de los problemas que tienen estas razas, sobre todo para evitar la muerte”, comentó y advirtió: “vemos que son muchos los que compran este tipo de animales, pero son pocos los que están bien informados”.

No hay otra solución más que la crianza selectiva, pero a la inversa de la que conocemos hoy. “Se debería prohibir la reproducción entre animales que tengan características morfológicas muy deformadas -explicó-; no es que hacemos daño a los individuos, sino que sólo sacamos de la reproducción a los que tienen estos problemas para que no nazcan otros. Si yo tengo una perra ñata y otra mas hocicuda, voy a tratar de darle prioridad a la segunda”.

El veterinario dice que el proceso puede tardar varios años. Sólo hace falta googlear cómo era un bulldog hace un siglo y compararlo con los que vemos en las plazas. “Habría que tratar de seleccionar a los bulldog que menos problemas tienen, y no darles el beneficio de que se reproduzcan a los que sí los tienen”, sintetizó De los Ríos.