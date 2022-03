Guzmán: "En este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos"

"Es nuestra responsabilidad marcar lo desestabilizante que potencialmente es la situación que Argentina enfrenta en caso de no contar con las condiciones para poder refinanciar la deuda del programa Stand By de 2018", dijo Martín Guzmán ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el acuerdo con el FMI.

El funcionario dijo que el acuerdo establece un camino transitable, un principio de solución ante un problema realmente muy grave al desarrollo de la Argentina, que se contrapone a una alternativa que es un crecimiento de la incertidumbre que no puede redundar en nada mejor y, por el contrario, va a generar una situación de profundo estrés cambiario con consecuencias inflacionarias y negativas sobre la actividad económica, el empleo y la pobreza.

"Desde la conducción del Presidente Alberto Fernández se ha estado negociando defendiendo los intereses de la Patria, defendiendo condiciones cumplibles. Consideramos que éste es un programa para la recuperación y para la reducción de la inflación y por lo tanto nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo. El acompañamiento del Congreso va a ser decisivo para actuar de forma que fortalezca a la República y nos fortalezca como estado Nación", dijo Guzmán

Asimismo, el Ministro sostuvo que "en este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos, no hay reforma previsional y no hay reforma laboral. No se está agregando un solo dólar de deuda a la deuda que se tomó en el programa stand by"

"A diferencia de lo que es convencional en los programas del FMI, aquí no hay una filosofía en la cual el Estado cumple un rol que daña en lugar de ayudar a las posibilidades de desarrollo económico y social", dijo.

El ministro resaltó que "es la primera vez que un acuerdo entre un gobierno nacional y el staff del Fondo será puesto a consideración del Congreso, de acuerdo a la ley sancionada en 2021"

Otra frases emitidas por Guzmán:

"La única alternativa que tiene la Argentina para hacer frente a los vencimientos que tenemos es mediante un programa con el FMI que redunde en la concreción de ese financiamiento".

"Argentina no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos del programa stand by de 2018. Esto pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos, este mes. Esta estabilidad es fundamental para la estabilidad económica, seguir en el curso de la creación de empleo y atacar problemas de inflación".

"Desde el punto de vista macro se trazan tres criterios de desempeños: el primero referido a las reservas internacionales; el segundo referido al resultado fiscal; y el tercero referido al financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro Nacional".

"En función de la identificación de cuál es la principal limitante al crecimiento económico sostenido en la Argentina y cuáles son las condiciones que nos permiten como Estado Nación tener mayor autonomía en las políticas económicas, se definió como primer objetivo de acumulación de reservas internacionales que para el año 2022 es de 5.800 millones de dólares; para 2023 es de 4.000 millones y para 2024 es de 5.200 millones de dólares".

"Poder contar con más reservas en el Banco Central es la primera condición necesaria para calmar las expectativas y para que ayude a atacar con más fuerza el mal inflacionario".

"Para que haya estabilidad macro en la Argentina es necesario contar con más reservas. Esto nos permitirá seguir en la senda de la recuperación económica, generación de empleo y atacar los problemas sociales más acuciantes como el problema de la pobreza".

"Si no se resuelve el problema de la balanza de pagos nos enfrentaríamos a una situación más difícil y dañina en el frente cambiario, en el frente de la inflación, en el empleo, actividad y frente social".

"Lo que se negoció es un acuerdo que tiene como base un programa que incluye un conjunto de compromisos de política, de condiciones que desde la perspectiva del gobierno nacional son consistentes con los objetivos económicos y sociales a los que estamos apuntando de generar trabajo y empleo, mayor dinamismo productivo, ayudar a fortalecer estabilidad económica y poder atacar nuestros problemas sociales y desde el punto de vista macro, atacar lo que hoy es el principal objetivo de política macroeconómica del gobierno que es (atacar) la inflación".

"Es necesario para que en Argentina haya estabilidad macro y eso permita seguir en la senda de la recuperación económica, generación de empleo y atacar los problemas sociales más acuciantes como el problema de la pobreza".

"El primer objetivo desde la política macro es poder ayudar a apuntalar la recuperación económica en curso con el Estado jugando rol para ello a partir de una política fiscal que es moderadamente expansiva, y al mismo tiempo, poder atacar un segundo objetivo que es el de contribuir a un desarrollo más virtuoso en el mediano plazo."

" Desde lo fiscal también con este sendero, apuntamos a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito, y profundizar un camino tan necesario del fortalecimiento de nuestra moneda. Por ello es importante poder ir bajando, reduciendo el déficit fiscal, de modo de, depender menos del endeudamiento y depender menos de la emisión monetaria".

"Ahora es el momento de establecer un camino que de una forma decidida fortalezca a nuestra moneda. Y hay un conjunto de cuestiones por abordar para fortalecer nuestra moneda, y esta es una, poder ir reduciendo el financiamiento monetario al Tesoro, y darle espacio al Banco Central, que ha estado asistiendo al Tesoro en este contexto, darle espacio para que pueda también ir mejorando su hoja de balance."

"En cuanto a la inflación se ha logrado acordar un esquema que parte de la premisa de que la inflación tiene múltiples causas. Esto es algo que también el propio FMI lo manifestó en la evaluación que hizo del programa Stand By del año 2018."