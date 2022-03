ATEP va a internas para renovar autoridades y advierten sobre presuntas anomalías

La carrera electoral dentro de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) comenzó a levantar temperatura tras la publicación del cronograma para los comicios, que se harán el 15 de mayo.

La primera voz en contra la levantó Juan Luis Véliz, referente de Agrupación Marrón Docente, quien dijo que el cronograma electoral que presentaron "es una truchada". "No hay plazos para la presentación del padrón de afiliados provisorio, ni definitivo. No se establece en qué días y horario funciona la junta electoral, como para que las listas puedan hacer sus presentaciones. Esto ya pasó en 2016, fuimos a una elección sin padrón de afiliados. De esta manera ellos deciden quién puede votar y quien no sin ningún control. Otra vez, David Toledo empezó a preparar el fraude", advirtió el opositor.

"Desde la Agrupación Marrón, junto a Tribuna Docente y Alternativa Docente, con quienes estamos llamando a poner en pie una lista de unidad independiente del gobierno y de lucha contra el ajuste, vamos a presentar un recurso ante la Junta y el Sindicato para exigir que se de por nulo el calendario anunciado, se publiquen los padrones y que garanticen las condiciones mínimas para ir a unas elecciones limpias. Llamamos a la docencia a estar alertas e involucrarse activamente para frenar las maniobras antidemocráticas y fraudulentas de Toledo y la conducción de ATEP”, remarcó.