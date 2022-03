Leandro Díaz relató cómo superó la depresión y ahora es el héroe de Estudiantes

El delantero Leandro Díaz se convirtió en el héroe de Estudiantes de La Plata en los últimos partidos. El goleador admitió que pasó una etapa de depresión muy fuerte y relató cómo hizo para superarla. El tucumano es una de las piezas clave en la ofensiva del equipo que dirige Ricardo Zielinski.

Ayer, frente a Vélez, el ex futbolista de Atlético Tucumán, volvió a marcar sobre la hora para darle el empate agónico al "Pincha". Al final del partido, en una entrevista con TNT Sport detalló una conmovedora declaración. “Acá me aguantaron un poco más, en otros lados me corrían cada seis meses -dijo sonriente-. Confiaron en mí ese año y medio que tuve, cuando realmente no estaba bien de la cabeza. Los médicos del club me ayudaron y todo esto es por ellos y fruto del esfuerzo que le metí en los entrenamientos. Todo esto es meritorio por los doctores que me ayudaron un montón, y también algunos dirigentes que estaban cerca. Además, el técnico confió en mí, él sabe qué le puedo dar”, agregó.

El goleador confesó lo que hizo para salir a flote. “Tenía que contar lo que me estaba pasando. Eso es lo más importante, porque cuando uno tiene depresión tiene que hablarlo. No sé cómo agradecerles. Siempre se los digo y ellos se ríen y no saben todo lo que me ayudaron, porque en ese momento uno no sabía lo que va a haber. Hasta que un día me agarraron los doctores Hugo y Gustavo y hablaron conmigo. Ahí empecé a tratarme y lo demás vino solo. Gracias a Dios se me están dando las cosas”, afirmó.

"Soltar"

El periodista Juan Pablo Varsky completó el delicado tema al consultarle sobre la importancia de detectar la depresión cuando uno la está atravesando. “Es difícil cuando no lo contás -admitió Díaz-, tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Después empezó a salir, empecé a jugar me empecé a soltar y pude demostrar que pude jugar en Estudiantes. La verdad es que le debía mucho a club porque me habían aguantado muchos partidos y cuando volvió la gente también me ayudó un montón en lo anímico. Todo eso es gracias a Estudiantes, nada más”, aseguró.