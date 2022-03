Como ajedrez bajo la lluvia

Sobre todo en verano, siempre está contemplada la posibilidad de que llueva durante un partido de rugby. Lo que no se puede prever es que lo haga de la manera en que lo hizo en Santa Fe: la jornada inicial del Argentino Juvenil M18 tuvo una cortina de agua durante todo el día, que fue demasiado para lo que la cancha 1 del Santa Fe Rugby Club podía aguantar. Sin embargo, a pesar de las lagunas que se repartían por todo el campo de juego, las autoridades del torneo decidieron que se jugara igual. Y a las difíciles condiciones de la cancha se le sumó la brevedad de los partidos, divididos en dos tiempos de 15 minutos. Como resultado, el nivel de juego fue muy bajo y los tanteadores escasos y definidos por diferencias mínimas. Por caso, Tucumán le ganó 3-0 a Cuyo en el debut y luego cayó 12-7 a manos de Córdoba en semifinales de Oro.

“Este formato de partidos tan cortos, con el que todas las uniones estaban en desacuerdo, no te daba tiempo a nada. Error que se comete, el rival lo puede aprovechar, te hace un punto, te guarda la pelota y te gana, porque no tenés tiempo de recuperarte. Es lo que nos pasó con Córdoba”, analizó Mariano Vie, uno de los entrenadores de los Naranjitas.

Mariano Odstrcil, otro de los entrenadores, opinó en la misma línea: “los jugadores están acostumbrados a jugar a algo distinto en sus clubes. Tienen tiempo de jugar, de elaborar. Acá es para el que menos se equivoca. Es como jugar al ajedrez. Porque encima la cancha estaba imposible a causa de la tormenta. No se podía hacer pie, todo costaba el doble, no se podía hacer lo que se había planificado. Sin exagerar, nunca había visto que se jugara en una cancha con tanta agua”.

REVANCHA. Tomás Medina (capitán) asegura que los Narajitas darán todo por el podio. foto de firugol

Incluso para el pateador Tomás Medina fue una complicación la falta de firmeza del suelo. “Nunca jugué en una cancha tan blanda. Sí con mucha agua, pero nunca así. Era muy complicado afirmarse al suelo a la hora de patear”, reconoció el de Cardenales. “El plan de juego siempre fue el mismo, sin importar el clima, pero sí afectó el traslado y obtención de la pelota. Sabíamos que iban a ser partidos muy cerrados, ya que el tiempo era muy corto”, agregó el capitán, autor del penal de la victoria sobre los mendocinos.

Contra los Doguitos, la contundencia del rival fue clave: pasaron dos veces mitad de cancha y facturaron. Los Naranjitas lograron descontar, pero no les alcanzó el tiempo para darlo vuelta. “Igual, no es excusa la duración de los partidos, porque para todos fue igual”, aclaró Vie. Hoy se jugarán las finales y los partidos por tercer puesto en las Copas de Plata y de Oro. En principio, Tucumán debería medirse con Rosario por un lugar en el podio de la Copa de Oro desde las 14. Sin embargo, en Santa Fe no para de llover desde el viernes, por lo que hoy a las 9 se confirmará si se juegan todos los partidos o solo las finales.