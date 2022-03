La curiosa forma en la que el Gobierno defendió la designación del adiestrador de Dylan en Seguridad

Ariel Zapata, el adiestrador de Dylan, el perro de Alberto Fernández, fue designado "con carácter transitorio" en el Ministerio de Seguridad, como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo, según publicó el Boletín Oficial el jueves último. Ante las críticas que se generaron por este nombramiento, principalmente en las redes sociales, el Gobierno nacional optó por usar la cuenta de Instagram de Dylan para defender la designación.

En el posteo, aseguran que Zapata sólo una vez tuvo contacto con el animal y cuestionan a los medios de comunicación.

“Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad”, comienza la publicación, acompañada de una foto del perro presidencial, que tenía puestos unos anteojos y simulando que leía un diario.

“Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’”, dice el posteo.

“En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”, sigue, para finalizar con la siguiente frase: “Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa”. Cierra con emoticones.

El ex adiestrador de Dylan reemplazó a Juan Manuel Scanga y tiene bajo su órbita la Dirección de Cinotecnia, área que entrena a perros para participar de operativos y otras tareas de seguridad como la detección de drogas y explosivos en aeropuertos. No es la primera vez que ocupará ese cargo. Cumplió funciones similares en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Sergio Berni. En su perfil de Linkedin se presenta como Jefe de Instructores de la Escuela de Adiestramiento Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA desde 2004.

La elección de Zapata generó polémica. El diputado nacional por el PRO Diego Santilli fue uno de los dirigentes que ironizó con la noticia con un posteo en redes sociales.

Ante las críticas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ayer defendió su decisión: “Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él”.

“Yo conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor”, reiteró.

Según la decisión administrativa 228/2022del Ministerio de Seguridad, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Aníbal Fernández, el contrato de Zapata tendrá una vigencia de 180 días hábiles.