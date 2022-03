Grandes standards del jazz con voz de contralto

“Mi banda está compuesta por excelentes músicos de la provincia, de mucha trayectoria en el jazz. Ellos son Juan Manuel Escalante, mi hermano, en batería y voz, Bernardo Efron en contrabajo y Claudio Giraud en guitarra. A ellos se suma, como invitado, Alan Fernández, un gran pianista”.

Florencia Escalante comienza la charla con LA GACETA nombrando a los músicos con quienes integra el cuarteto de jazz que lleva su nombre.

El mismo nombre, Florencia Escalante Jazz Quartet, lleva el show que, en el marco del programa El teatro para vos que organiza el Ente Cultural hoy, a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601).

Jazzeros conocidos

Giraud, Escalante y Efron son reputados miembros del ambiente jazzero tucumano. Pero ante todo son profesionales que, por formación, estudio y desarrollo de sus instrumentos, ejercen la música en más de un género, como solistas o como integrantes de orquestas y bandas a las que aportan talento y disfrute.

“Para mí es muy importante no sólo subir al escenario del San Martín sino también haber sido convocada en el marco del Día de la Mujer, para comenzar la Semana”, expresa la cantante.

“Vamos a hacer un show dinámico, alternando temas con la banda con canciones con piano y voz, o guitarra y voz”, detalla, y se refiere a que pasearán por un repertorio de “standards versionados a nuestras formas, de autores como Duke Elington, Thelonious Monk, Billie Holiday y George Gershwin”.

Florencia Escalante es abogada, trabaja en un banco; por las tardes hace consultas previsionales y además tiene un emprendimiento. Pero su pasión va por el canto.

- ¿Cuándo empezó tu incursión en el jazz?

- Después de que dejé el Coro Universitario, donde canté ocho años como contralto, empecé a cantar jazz. Entré en ese mundo con mi hermano. Él siempre formó parte de bandas de jazz y comenzó a incorporarme cantando en su grupo como invitada. Entre otras presentaciones, canté en los dos últimos Festivales Internacionales de jazz del Ente Cultural, tanto en su grupo como solista. Como es otro mundo; con Juan aprendí los códigos del jazz y a estudiar el lenguaje del canto. Además, de chica escuché jazz en casa. Mi padre también ha sido músico. El jazz siempre ha estado en la familia.

- ¿Cómo te animaste a pasar de la fila de contraltos a cantar como solista?

- Mientras estuve en el coro tuve bandas, sobre todo de bossa nova, así empezó a entusiasmarme el canto solista. Tengo hermosos del coro, al que amo. Decidí cantar como solista y he pasado por grupos vocales y diversos proyectos musicales haciendo pop, blues y jazz con Juan, como el Dúo Celeste y Florencia, o con Pili Ramírez, siempre con nombres nuestros. Ahora tengo una banda de blues y rock, Take five. Me fui abriendo a distintos géneros, pero haciendo centro en jazz y blues, que es el primo hermano del jazz.

- ¿Dejarías tus otras actividades por el canto?

- Cantar es mi pasión. Si yo pudiera acomodar mis cosas y dedicarme sólo a cantar, lo haría. Es fuerte; es parte esencial en mi vida.

- ¿Cuándo se armó el ensamble Florencia Escalante Jazz Quartet?

- Si bien con este ensamble ya hicimos presentaciones, es bien nuevito porque comenzamos a tocar en octubre de 2021. Teníamos otros grupos y yo cantaba mucho con Juan. Hemos tocado dos veces en el ciclo de jazz de Citá y en otros escenarios, como La Caballeriza, en Yerba Buena, donde tocamos a mitad de semana. Estamos reiniciando el año.

- ¿Cómo es poner la voz en un grupo de músicos tan experimentados?

- Para mí es un orgullo y un honor. Pero sobre todo significa una competencia conmigo misma, porque tengo que estar a la altura de ellos. Es un gran desafío: ellos en un solo ensayo resuelven todo, por lo cual yo tengo que ir bien preparada, con la partitura bien estudiada. Para mí como cantante es buenísimo estas metas a la par de músicos tan profesionales.

- ¿Quién elige el repertorio del show?

- Lo elegí yo a la par de Juan. Son canciones que canté en otras oportunidades. Elegimos temas que sé podemos versionar de distintas formas. Por ejemplo, a “Summertime”, que es una balada, nosotros lo hacemos funky jazzeado. A “Round midnight”, de Monk, que también es balada, lo hacemos en bossa jazz. Hemos seleccionado temas de grandes autores. Además los músicos cuentan con un background musical tal que no plantea dificultades, así que de verdad este show va a ser una experiencia muy linda. Y es una meta personal.