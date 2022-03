Los granos y la caña sintieron el rigor del clima

Nuevamente durante lo que va de esta campaña agrícola, las condiciones agrometeorológicas del mes pasado tuvieron una incidencia importante en el desarrollo de los cultivos en la región.

La irregularidad de las lluvias -debido a su distribución y a su ocurrencia- y la presencia de altas temperaturas promedio en muchos casos, hicieron que los cultivos de granos, en particular, y los de caña de azúcar sintieran los efectos del clima.

Hubo zonas de la provincia con bajas, adecuadas y excesivas lluvias que provocaron desde síntomas de estrés hídrico a situaciones de escorrentías, que provocaron daños a cultivos, caminos y localidades.

Técnicos de la sección Agrometereología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) recordaron que el análisis del comportamiento climático resulta indispensable para entender la actual situación de los cultivos.

Las temperaturas máximas medias variaron a lo largo del mes, desde el pedemonte hacia la llanura, en un rango de 28º C a 32º C. Se registraron temperaturas máximas absolutas en el orden de los 35º C a los 39,5° C. Entre 14 y 16 días se midieron temperaturas máximas diarias por encima del valor de referencia.

Las mínimas medias oscilaron entre los 16,5° C y los 19,5º C, con valores absolutos que variaron de 8,5º C a 14º C. Además, se contabilizaron entre 15 y 20 días con temperaturas mínimas por debajo del promedio de referencia ese mes.

Al igual que lo sucedido durante enero, las lluvias del mes pasado se dieron de manera muy irregular (Figura 1 en tapa), con localidades en donde las precipitaciones registradas estuvieron muy por debajo del promedio de referencia, que contrastaron con otras donde este valor fue superado.

En general, en la zona de llanura se registraron entre 80 mm y 285 mm, distribuidos en alrededor de 15 días con lluvias. Además, se registraron algunos eventos que llegaron a valores cercanos a los 100 mm en una franja que ocupa parte de los departamentos de Cruz Alta y de Leales.

En la zona pedemontana las precipitaciones oscilaron entre los 135 mm y los 395 mm, en unos 16 días. También se registraron lluvias extremas que superaron los 100 mm y abarcaron la zona de Lules, de Famaillá y de Monteros.

Este informe fue elaborado íntegramente sobre la base de información disponible en el sitio web de la sección Agrometeorología de la Eeaoc (agromet.eeaoc.gob.ar). Allí se pueden ver datos en tiempo real, hacer comparaciones entre localidades y entre años, y ver mapas de temperaturas y de lluvias, entre otras consultas. También está disponible la aplicación “Agromet-Eeaoc” para celulares que utilizan el sistema operativo Android desde la página web -mediante código QR- o desde playstore del celular.