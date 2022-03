Personas con discapacidad afiliadas al Subsidio quedarían sin cobertura en salud mental

La cuarentena implementada como herramienta para combatir la pandemia de coronavirus -con sus encierros, restricciones y suspensiones de clases y de actividades sociales- generó, como efecto colateral, un incremento en las afectaciones en la salud mental de la población. Y como ocurre con todas las situaciones vinculadas a lo sanitario en general, siempre golpea con más violencia al sector más vulnerable.

La atención de la salud mental de estos grupos aparece en riesgo por estas horas, debido a la amenaza, por parte de las autoridades del Colegio de Psicólogos de Tucumán, de interrumpir el servicio a los afiliados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la provincia, la obra social conocida como Subsidio de Salud.

Las autoridades de la entidad de los profesionales fundamentaron esta advertencia, planteada a los directivos del Subsidio, sobre la base de que no se actualizan los pagos por estas coberturas desde hace un año.

"Desde marzo del año pasado, los psicólogos perciben sus honorarios por debajo del (monto mínimo). Debido a la pandemia, la demanda en salud mental aumentó; y la obra social muestra su falta de sensibilidad al destinar un presupuesto basado en el consumo de fines de 2019 y de principios de 2020. Quedó totalmente desactualizado y no cubre la demanda real", explicó Roberto González Marchetti, presidente del Colegio de Psicólogos.

Subrayó que en diversas reuniones con las autoridades del Subsidio de Salud mejore el pago, puesto que los psicólogos cobran, en promedio, el 60% de lo que presentan, a un valor inferior a $ 600. "Y esto es así, aun cuando la Superintendencia fijó para obras sociales nacionales el monto de $ 1.300; es decir, cobramos un valor muy debajo de lo sugerido por la Nación", señaló.

Explicó que se llega a esta situación límite luego de un año de haber aguantado. "El colegio puso la solidaridad durante todo el año pasado para sostener las consultas, producto de las secuelas de la pandemia; lo hicimos sin percibir el pago total", dijo.

Pero puntualizó que este año exigen que el Subsidio de Salud garantice la cobertura del 100% de la demanda y la libre elección de profesionales. "Desde octubre de 2020 no abre las inscripciones para nuevos prestadores con el argumento neoliberal de disminuir la demanda dismuyendo la oferta. Pero la salud pública no puede tolerar medidas de ajuste, que sometan a los más desfavorecidos", manifestó González Marchetti.

Adelantó que el lunes se realizará una asamblea; y avisó que si hasta ese momento no hay un ofrecimiento concreto por parte de las autoridades del Subsidio de Salud, harán efectivo el corte de prestaciones a personas con discapacidad afiliadas a esa institución.

"Entonces, el tratamiento deberá pagarlo el paciente, como particular. Aquellos que no puedan deberán ir a hospitales. Eso busca el interventor (Fernando Avellaneda): que el afiliado concurra al sector público para abaratar los costos de las coberturas", dijo el psicólogo. E inmediatamente añadió: "el sector público no podrá absorber toda esa demanda, porque están al limite debido al crecimiento de la pobreza; entonces habrá pacientes que no tendrán una mejoría en su discapacidad".

Para cerrar, lanzó un mensaje por elevación, que supera a Avellaneda. "Apelamos a la sensibilidad social del gobernador, Osvaldo Jaldo, quien es el único (que puede) emitir una solución política para la cobertura en salud integral", pidió González Marchetti.