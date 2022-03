Bella Vista: el intendente Salazar pidió una reforma del régimen de coparticipación

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Bella Vista, el Intendente Sebastián Salazar hizo un repaso sobre la gestión. “El cambio cultural que nos propusimos está en marcha -dijo al iniciar el discurso-; hasta hace poco tiempo atrás Bella Vista era mala noticia permanentemente, sin embargo hoy, se habla de Bella Vista como una ciudad segura, con más obras, con más iluminación, con más agua potable, con más educación, con más cultura, con más ganas de ser vivida”, agregó.

En relación a la situación provincial, Salazar dijo que hay un relación de respeto. “Siempre fuimos responsables y respetuosos de la relación institucional con el gobierno provincial, estamos trabajando permanentemente con las diferentes áreas y ministerios en proyectos de suma importancia para nuestra ciudad”, afirmó.

Régimen de coparticipación

“Creo que es más productivo para la Provincia -resaltó- pensar en una reforma del Régimen de Coparticipación que brinde verdadera autonomía económica y financiera a los municipios y comunas rurales que son los verdaderos diques de contención de la problemática diaria de muchos tucumanos; antes que pensar en una Reforma del Régimen Electoral. La solución a los problemas de la gente es el fortalecimiento de los gobiernos locales; el mundo va en ese sentido”, dijo.

Por otro lado, el jefe municipal hizo alusión al Gobierno nacional. “Lo que pasó en el Congreso de la Nación me apena como dirigente político, pero fundamentalmente como argentino. El Presidente debió dar un discurso al conjunto de los argentinos, no sólo un discurso para quedar bien con uno de los sectores más radicalizado de su espacio político”, señaló.

“Hay que cuidar la investidura presidencial y al Presidente Fernández -aclaró-;la grieta no ayuda y me refiero a la de su propio espacio y también a la que propone permanentemente un sector de la oposición con posiciones que no le hace bien a la política. No me cansaré de decirlo, debemos hacer lo que hicieron los países que se desarrollaron y que se sobrepusieron a sus problemas más urgentes: tenemos que fijar una agenda entre todos los sectores de temas urgentes y prioritarios a 20 años”, indicó.