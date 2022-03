Las mejores frases de Claudio Zuchovicki

“El acuerdo con el FMI no cambia la realidad argentina”

“Lo que se estaba discutiendo era si íbamos a poder pagar ahora o más adelante y eso se verá en uno o dos años. Le debés U$S 43.000 millones y la deuda completa de Argentina es de U$S 363.000 millones, con lo cual estás discutiendo el 12% de la deuda, nada más. Más complicada es la deuda en pesos, la que se tomó en los últimos dos años, porque se está capitalizando a una tasa de interés muy alta. Lo único bueno es que no estamos en el ´veraz´”.

Historia del bache, o el triunfo de la economía informal

“En una ciudad se armó un bache fenomenal y la gente tardaba 20 minutos en atravesarlo. Y se armó un mercadito: comenzaron a vender bebidas, barbijos, chocolates, camisetas de Atlético y San Martín. Un día el intendente quiso arreglarlo y la gente pegó un grito en el cielo: dijeron que no lo haga. Cuando la economía informal es más grande que la formal, hay que hacer algo más profundo que una Ley nueva”.

Criptomonedas: el protagonista sigue siendo el dólar

“No son una moda pero ojo, creo en la descentralización. El protagonista sigue siendo el dólar y las criptomonedas todavía son una reserva de valor no transaccional. Hasta que no haya un vaso que cueste un bitcoin y no tengamos al dólar como referencia no sirven como medio de transacción. Las personas hoy invierten en ellas como un resguardo y evidencian la desconfianza que tenemos todos en el sistema en nuestro país y en el mundo”.

La confianza de la gente no se genera a través de una ley

“Si mañana el Gobierno presenta un plan, ¿le van a creer? ¿Confiás en que Argentina es capaz de implementar algo previsto? La pérdida de confianza en la dirigencia, no solo política, generó una disociación entre sociedad y representantes. Y esa confianza no se genera a través de una Ley. La inseguridad no se cambia por una ley. La solución pasa por la educación por lo cultural. Si te piden una coima para un contrato, ¿aceptarías? El cambio que necesitamos es más profundo”.

"Una crisis es una oportunidad para el que estuvo preparado”

“Hay que estar del lado del comprador y tener algo de liquidez para aprovecharlas. Diversificar los ingresos para que no dependan 100% de algo es clave. Si tenés una empresa familiar y depende del ciclo del país será toda una familia la que se quede sin laburo. La diversificación en exceso también es mala, pero hay que manejar tres variables al menos, tener la plata en dos o tres lugares es el primer consejo financiero”.

Sociedad del futuro: se debería construir con otras bases y valores

“La solución pasa por la educación que no es la educación financiera. Hace falta un cambio cultural y profundo. Hasta que no entendamos que la sociedad futura se debería construir de otra forma, con otras bases y valores no cambiará nada. Los países serios no se preguntan sobre coimas por eso digo que el cambio debe ser cultural con educación moral, cívica, de comportamiento. Y esas son reglas de juego que hay que mantener en el tiempo”.

La importancia de enseñar finanzas: aprender a manejar los gastos les cambia la vida a las personas

“Manejar sus gastos, ser consciente del futuro y tener en cuenta lo que puede pasar les cambia la vida a las personas. Es fundamental incorporar este conocimiento desde chicos con educación porque te da seguridad y podés dedicarte plenamente a lo que te apasiona. Lo peor es sacarle esa certidumbre a la gente. Manejar correctamente tus finanzas, ser previsor, te da seguridad. No son herramientas para ricos o millonarios, son indispensables para quienes menos recursos manejan y de esta manera se les puede hacer menos difícil la vida”.

Origen de la pasión por las finanzas: “mi viejo era carpintero... le pagaban a 90 días y no le alcanzaba para reponer la madera”

“Mi viejo era carpintero. Compraba la madera y hacía una silla, dos, tres. Las vendía bien pero le pagaban a 30, 60 o 90 días. Al final de esa cadena no le alcanzaba para reponer la madera. Yo le decía que tenía que tener en cuenta la inflación y el interés que no cobraba en esos días en los que no recibía un pago. Él me miraba solamente. Ahí nació mi pasión por las finanzas.

“Conócete a ti mismo”: un consejo para saber qué hacer y cómo manejarse con el dinero

“Es algo trillado pero sirve mucho conocerse uno mismo para saber qué hacer y cómo manejar el dinero. Hay gente que ama el riesgo, vende y compra empresas y otros que no duermen con su dinero en el banco. Conocerse es una herramienta importante para saber por dónde ir”.

¿En qué moneda se puede ahorrar?: “Las divisas de los países que tratan bien a su gente van a subir más que las de los que la tratan mal”

“En contextos inciertos como el actual, en casi todos los lugares del mundo, se ahorra en las monedas de países a los que te irías. Entonces se ahorra en dólares o euros. Las divisas de los países que tratan bien a su gente van a subir más que las de los que la tratan mal”.