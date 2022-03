Tiene 16 meses y padece el "síndrome del cabello impeinable"

A simple vista parece un nene de pelos libres, cuyos padres no quisieron ordenar. Pero Lockan Samples (16 meses) en realidad es parte de un selectísimo grupo en el mundo, que solo integran una centena de personas: padece el "síndrome del cabello impeinable".

Se trata de una extraña condición que hace que su pelo crezca de forma erecta, lo que lo torna imposible de ser peinado.

Una melena entre rubia y albina caracteriza a Samples. Pero esto no siempre habría sido así. Según contó su familia, nació con una cabellera negra, y todo comenzó a cambiar cuando cumplió el sexto mes de vida, y su pelo pasó a un rubio intenso. Por entonces le pusieron su apodo, “Pelusa de durazno”.

“La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años. No creíamos que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial”, dijo un integrante de la familia que le creó al niño una cuenta de Instagram para mostrar su vida familiar. “Uno sigue su día a día pensando que su hijo puede tener el pelo rizado, que es algo que común en la familia. Pero escuchar que hay un síndrome raro asociado a tu hijo fue una locura”, explicó la madre.

En cuanto al cuidado del pelo de su hijo, la señora precisó: “Apenas tengo que lavarlo, porque no se engrada -salvo que esté jugando literalmente en la tierra-. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.

En 1985, un estudio publicado sobre tres niños que padecían este síndrome mostró que el uso de biotina oral, en dosis de 0,3 mg tres veces por día mejoraba el pelo, luego de cuatro meses. En otro estudio, publicado en 2007, se usó biotina oral en dosis de 5 mg/día, en dos hermanos. Aunque los resultados mostraba una excelente apariencia, el examen microscópico no mostró mejoría del pelo. A raíz de ello, el tratamiento con biotina no se estandarizó.

Los síntomas del síndrome del cabello impeinable generalmente mejoran o desaparecen espontáneamente con la edad, sin necesidad de tratamiento; en especial, al inicio de la pubertad. El uso de champú de piritionato de zinc y de acondicionadores puede ayudar a mejorar el aspecto del cabello debido a sus efectos hidratantes.