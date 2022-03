Argentina flexibilizará el cepo cambiario desde el lunes

El Gobierno nacional dispuso una flexibilización del cepo cambiario. Dispuso eliminar el cupo semanal para la liquidación de títulos de deuda soberanos denominados en dólares bajo legislación local en moneda extranjera.

Según preciso Cronista.com, la Comisión Nacional de Valores (CNV), junto con el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía determinaron el levantamiento de las medidas adoptadas en las Resoluciones Generales N° 907 y N° 911. En concreto, desde el lunes próximo, 7 de marzo, dejará de regir el cupo de 50.000 nominales y el límite que establecía que quienes operan títulos de ley extranjera no podían operar con bonos de ley local.

La decisión, argumentó la entidad que preside Adrián Cosentino, tiene "el propósito de contribuir al desarrollo del mercado de capitales y a la transparencia en los ámbitos de negociación y liquidación de los mercados regulados". La medida, cabe recordar, llega en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se espera que ingrese este jueves en el Congreso de la Nación.

Ambas normas revocadas, agregaron desde la CNV, habían sido dictadas en atención "a las circunstancias excepcionales y con carácter transitorio, con la finalidad de evitar operaciones elusivas, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real".

"Levantaron la restricción que tenían los Alycs de operar el cupo semanal de 50.000 nominales, que a precios de hoy equivalen a unos u$s 18.000", resumen desde una sociedad de bolsa local. "Eso hacía que, por pantalla, no se pudieran concretar todo el flujo de operaciones. Ahora las empresas van a poder comprar divisas sin límite en ese mercado", agregan.

"Si lo hacen es porque ven que el mercado se va a pinchar. Todo el que quiera comprar dólares por esa vía va a poder hacerlo, pero la expectativa está en que con el acuerdo con el FMI, no va a haber tanto incentivo porque se va a interrumpir el sendero alcista", añadieron.

Respecto del segundo punto, que establecía que quienes operan títulos de ley extranjera no pudieran operar con bonos de ley local y viceversa por 30 días, un trader de un banco local explicó: "Antes si hacías MEP con AL30 no podías hacer también con GD30, porque en un momento hubo un rulo que se hacía comprando con el AL30 y vendiendo con GD30, cuando el Gobierno intervenía en el precio del AL. Pero ahora ya no tenía sentido que siguiera esa restricción", sumó.