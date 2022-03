Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro

Luego de varias semanas de rumores, el periodista Jorge Rial rompió el silencio y confirmó su separación de Romina Pereiro.

"Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable. Mucho se está hablando de mi separación y, la verdad, son temas que afectan. Hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, lamentablemente, es que efectivamente estoy separado. Fue una decisión tomada por los dos", afirmó Rial, en Argenzuela, su programa en Radio 10.

El ex conductor de Intrusos (América) se refirió además a los motivos de la ruptura. "Entre en crisis con la pandemia en lo profesional. Estamos separados hace mucho, no es reciente", contó.

"A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año tan difícil como fue el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Uno se cree fuerte y no les, me pegó de lleno y obviamente entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré en una crisis ya antes de la pandemia, y esas cosas obviamente afectan a una pareja", agregó.

Explicó que muchas veces buscaron con la nutricionista salvar la relación. "La peleamos muchísimo y no estamos separados desde hace poco, es desde hace un tiempo, ahora se enteran porque soy un tipo público".

"La verdad que decirlo públicamente es una cagada porque son temas privados y uno no tendría que andar diciéndolo, pero como hay cierto acoso sobre Romina, lo digo públicamente para que la dejen en paz, a Romina, a su familia, a mi familia, porque son mi familia y vamos a seguir siendo familia toda la vida, sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo", relató.

Rial enfrentó además los rumores de una supuesta relación con una compañera de C5N. "No hay terceras, no busquen a nadie, les pido por favor", remarcó.

"Si hay algo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien; es más, me estoy acostumbrando con la soledad, me estoy llevando quiero decirles. Hemos hecho un pacto: la soledad no se mete, no se me mete en los huesos, no se me mete en el alma está ahí y yo no le pido demasiado. Tengo una buena relación con la soledad", continúo.

"Especulan que estoy saliendo con una periodista de C5N. Yo a C5N entré dos veces y fui a arreglar mi contrato, todavía no fui ni siquiera a laburar, es más... Me pierdo, no sé dónde están las cosas, no sé ni quién es".

Por último, se refirió a su estado de ánimo y aseguró que es una situación difícil la que vive. "¿Extraño? Claro que extraño a mi familia, extraño mi casa. Quiero decir esto para que ya no especulen más, sí, estamos separados con absoluto dolor. Seguimos siendo familia, lo único es que cada uno hoy vive en lugares distintos. A Romina déjenla en paz, no tiene nada para decir... Estamos viviendo el duelo ya desde hace unos meses", finalizó.