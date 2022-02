Jorge Rial y Romina Pereiro se habrían separado, ¿hay una tercera en discordia?

El matrimonio de Jorge Rial y Romina Pereiro no se encontraría atravesando su mejor momento. A semanas de que se cumpla su tercer aniversario de casados, el conductor y la nutricionista estarían a punto de anunciar su separación.

"Rial y Pereiro confirmarán su divorcio en breve. Ya está todo acordado (lo legal). Él se mudó a Palermo, ella sigue en la casa de Belgrano. #LAM", señaló el perfil de Twitter de LAM, el programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito.

La noticia causó impacto entre los usuarios de las redes sociales que inmediatamente comenzaron a especular si había una tercera persona en discordia. En tanto, en el programa "El run run del espectáculo" (Crónica TV) se hicieron eco de la noticia y revelaron detalles de la ruptura.

"Hace poco dije que la Niña Loly estaba en Córdoba, que había viajado... ¿A dónde fue Jorge hace muy poco tiempo? Estuvo en Córdoba...", afirmó Estelita Maris Muñoz, ex esposa de Luis Ventura.

Y agregó: "el gran amor de su vida es la Niña Loly y, a mi manera de ver, quien lo hizo ser tapa de revista... el enamoramiento y los viajes duraron poquito, pero ella por lo hermosa mujer, modelo y linda, lo sedujo y rejuveneció".

En tanto, el conductor del ciclo de Crónica, Fernando Piaggio, sostuvo: "Estelita me dice que Romina puede correr el mismo riesgo que la Niña Loly: sin trabajo, se le cierran puertas por el poderío en algún momento de Jorge Rial".

"Totalmente... no es que yo lo diga, vayan a la historia y se van a dar cuenta. Él lo ha dicho, que no quería (que Mariana) volviera a trabajar nunca más. Pero, aparte, ese problema que tiene últimamente, que se pelea con todas las mujeres habidas y por haber. ¡Es un problema de pollera tremendo!", sentenció la ex de Ventura.

Los rumores de crisis entre el ex conductor de Intrusos y la nutricionista no son nuevos. En noviembre ya había comenzado a circular versiones. "Charlé con Rial porque había algunos rumores de separación con su mujer, Romina. Lo leí en las redes y me preguntaron alguno colegas, pero me dijo que no, que está todo bien", informó en esa ocasión De Brito.