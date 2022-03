Amat prohibió dos edulcorantes stevia y una marca de palitos salados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) decidió sacar del mercado dos endulzantes estilo stevia del mercado por considerarlos “ilegales” y no atenerse a la normativa alimentaria vigente. No solo no se puede comercializar, sino tampoco distribuir ni comercializar dentro de todo el territorio nacional.

La medida fue informada por medio de la disposición 1636/2022 publicada en el Boletín Oficial. “Stevia, Endulzante Natural, Grupo Eco, Endulzando La Vida, Presentación granulado” y “Stevia, Endulzando la vida, presentación en polvo”, es el nombre de los productos que ANMAT removió del mercado local. Los dos son procesados y distribuidos por Naturaleza Boliviana, Reg. Sanitario 028043, Caranavi, Bolivia.

Uno de los motivos para tomar esta decisión es que el producto investigado “no exhibiría en su rotulado el etiquetado complementario con la información obligatoria conforme lo establece el Código Alimentario Argentino (CAA)”. A raíz de esto, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional llevó adelante una investigación y búsqueda en internet: detectó otro producto del mismo distribuidor con denominación “Stevia, Endulzando la vida, presentación en polvo, peso aprox. 250g.”.

Como en los rótulos de ambos productos se hace referencia a que fueron envasados en Bolivia, se emitió un pedido de información al Departamento de Autorización y Comercio Exterior de Alimentos del INAL con el objetivo de identificar si se encontraban registrados o no. Respondieron que no constaban en su base de información antecedentes de registros ni ingresos al país de los mencionados productos. En la disposición se recuerda que hace cinco años la ANMAT ya había dado de baja uno de los endulzantes por los mismos motivos.

Por otro lado, Aanmat sacó del mercado a un lote de palitos salados marca “Verónica Snacks, peso neto: 1000 gr, elaborado por: R.N.E: 040036624, envasado por: Verónica Snacks, Luca, Córdoba, R.N.E: 04004883, R.N.P.A: 04035072″. No tenían registro de establecimiento ni de producto.