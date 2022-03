Dimes y diretes: Bussi disparó contra Cano y el alfarismo

El legislador Ricardo Bussi salió con los tapones de punta contra Juntos por el Cambio (JxC), espacio desde el cual impulsan distintas propuestas de reforma electoral. Especialmente apuntó contra el ex diputado José Cano y el Partido por la Justicia Social (PJS) que encabeza el intendente Germán Alfaro, quienes critican y proponen cambios al sistema de acoples. “Cambiemos es usufructuario de este pésimo sistema electoral. Ninguno puede salir a criticar sin que haya una contradicción”, disparó. El líder de Fuerza Republicana se refirió principalmente a la iniciativa de Cano, que -entre otros ítems- también pide la sanción de la ley de “ficha limpia” y limitación del transfuguismo político. “Me parece una hipocresía total. Cano, impulsor de la medida, se llevó a Domingo Amaya del peronismo, a Alfaro y a muchos otros: Federico Masso, Alfredo Toscano y Beatriz Ávila, todos del peronismo. Que Cano me venga a hablar de transfuguismo me parece hipócrita. Hay que tener autoridad moral para bajar línea”, lanzó. Y continuó: “si hacés uso y abuso de los acoples, algo que Cambiemos hizo y en gran medida, y si te beneficiás albergando tránsfugas políticos que son elegidos por un partido y después se pasan a otro, después no podés criticar el sistema. Al sistema se lo critica desde el purismo, de no haber hecho nunca un acople o de no haber aceptado nunca a un dirigente de otro partido cuando tiene una banca robada”. El presidente del bloque republicano, el cual se redujo de ocho a seis miembros en la interna del PJ (hoy son cinco), consideró necesaria una reforma electoral. “Lo puedo decir yo, que jamás usé ninguna de esas triquiñuelas. He sido víctima de ellas, porque me compraron legisladores con dineros públicos. El único que puede hablar de esto soy yo, no ellos que son beneficiarios”, espetó .

Noguera cruzó a Sánchez en Twitter

El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera (PJ), salió al cruce de las declaraciones vertidas por el diputado Roberto Sánchez (JxC) respecto a la necesidad de implementar políticas ambientales en Tucumán para tener una provincia más sustentable. “¡Qué bueno es saber que Cambiemos ahora ‘prioriza’ la agenda ambiental! Que nos cuente Sánchez, entonces, qué hizo en su gestión como intendente para impulsarla, además de incrementar los basurales a cielo abierto y la quema de residuos”, dijo.

Reproches al discurso de Jaldo

El ex diputado José Cano (UCR) hilvanó cuestionamientos hacia el discurso que brindó el gobernador interino Osvaldo Jaldo en la Legislatura. Puso el acento en materia de seguridad, y manifestó que la ley de emergencia ya finalizó su vigencia y que dejó “pésimos resultados”, al tiempo que criticó que no se hayan brindado precisiones sobre la nueva cárcel. El gobernador destacó la intervención policial respecto a los delitos y contravenciones. En este aspecto, Cano dijo que “cabría preguntarse si es producto de una buena gestión o del cansancio de la gente de concurrir a una comisaría y no poder realizar una denuncia, de reclamar en la (in)justicia, un sistema de 911 que no funciona como debiera, la falta de respuestas a los reclamos vecinales, las cámaras de seguridad prometidas sin ser instaladas, tobilleras en delincuentes que violan las restricciones y nuevamente cometen delitos, la violencia intrafamiliar, de género y de las calles que no cesaron y tantas otras situaciones que nos llevan a la conclusión que la realidad de las calles dista mucho del discurso político”.