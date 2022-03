Lo mejor del cine israelí se puede ver on line en el festival Seret

El estreno -anticipado para ayer- de “Batman” acaparó la cartelera de novedades en las salas de cine locales, pero la agenda de propuestas es más amplia y una de ellas es on line.

Hoy concluirá la primera edición del festival internacional de cine israelí Seret, que se puede ver en todo el país a través del sitio gratuito seret-argentina-2022.eventive.org, con una grilla de películas especialmente seleccionada entre los principales títulos de ese origen de los últimos años, traducidos al español, según le dijo a la agencia Télam la directora artística de la propuesta, Patty Hochman, quien destacó que el listado evidencia “la diversidad cultural que existe en Israel, un país de inmigrantes donde jóvenes directores y guionistas crean obras que son de una mixtura increíble, y que se ve a través de las películas y series de televisión”.

En la cartelera aparece “Voces doradas”, dirigida por Evgeny Ruman, y que obtuvo el premio a mejor producción en Tallin Black Nights Film Festival. Otras películas que serán parte de la programación son “Love it was not (No fue amor)”, de Maya Sarfaty, ganadora en el Festival de Cine DocAviv como mejor documental; “Forgiveness (El Perdón)”, de Guy Amir y Hanan Savyon, y “Sublet (Subarriendo)”, dirigida por Eytan Fox.

“Asia”, de reciente estreno en la Capital Federal, de Ruthy Pribar y con la galardonada Shira Hass (protagonista de la miniserie de Netflix “Poco ortodoxa”) también es parte de catálogo que, en total, tendrá 14 producciones.

“El festival Seret es parte de una muestra internacional que se hace en varios países anualmente; el más grande es en Inglaterra y este es el primero en la Argentina, para lo cual nos contactamos con la Embajada de Israel, que siempre es nuestra aliada, y otras organizaciones judías e israelíes que nos apoyan para llevarlo adelante”, explicó Hochmann.

La elección del país surgió por “su amplia cultura que existe, su cine -conocido en todo el mundo- y el amor de la gente por el arte, lo que podría atraer al publico a ver también el cine de Israel, que tanta trascendencia logró a nivel mundial durante estos últimos años”, subrayó.

Espacio Incaa

Aparte de esta propuesta virtual, el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) renueva programación.

Esta noche, a las 20, se estrenará “Lina de Lima”, coproducción entre Chile, Perú y Argentina dirigida por María Paz Gonzáles, que tiene como protagonista a una mujer peruana migrante en Chile, que apoya a su familia a distancia trabajando para otra persona en Santiago.

A punto de realizar su viaje anual de Navidad para ver a su hijo adolescente, se da cuenta de que éste ya no la necesita como antes. Por ello, se siente desplazada emocionalmente, y redefine sus propios deseos e identidad.