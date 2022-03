El Festival de Cannes prohíbe a Rusia formar parte de su edición 75

El Festival Internacional de Cine de Cannes decidió apartar a Rusia, a raíz del conflicto bélico que se desató en Ucrania. Los organizadores del certamen francés resolvieron prohibir el ingreso de delegaciones rusas en su edición número 75, que se desarrollará en mayo.

"Con la grave crisis en la que una parte de Europa se encuentra en estado de guerra, el Festival de Cannes desea extender todo su apoyo a la población de Ucrania y a aquellos que se encuentran en el territorio. (...) Unimos nuestras voces a las de quienes se oponen a esta situación inaceptable y denuncian la actitud de Rusia y sus líderes", expresaron sus responsables en un comunicado.

Señalaron que "a no ser que la guerra de asalto finalice en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano", las delegaciones rusas "no serán bienvenidas" y advirtieron que "no se aceptará la presencia de ninguna persona vinculada al gobierno" del Kremlin.

De todos modos, y por el momento, el festival sí recibirá a cineastas rusos de manera individual, aunque aún no está claro si permitirán que sus películas participen de la Selección Oficial y otras secciones del certamen.