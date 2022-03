“Alberto Fernández eligió hablarle a Cristina y no al pueblo argentino”, afirmó Roberto Sánchez

Luego de la apertura del 140° período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el diputado Roberto Sánchez (UCR) calificó el discurso del presidente Alberto Fernández como otra “oportunidad perdida” y aseguró que le habló más a la vicepresidenta Cristina Fernández y a sus seguidores que al pueblo argentino.

“El discurso ratifica el rumbo errático y contradictorio de un gobierno que no gobierna. Nos habla de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aún no es acuerdo. Nos habla de un plan de crecimiento que promete desde hace meses, pero que aún nadie conoce. Apela a pensar en los argentinos, pero es desde el oficialismo donde se ponen los mayores reparos a las iniciativas para dar previsibilidad a la economía argentina. El futuro no es alentador en un escenario nacional e internacional muy delicado”, dijo el radical.

Asimismo, opinó que “la pobreza alcanza a la mitad de los argentinos, no se genera empleo genuino, miles de niños han quedado fuera de las escuelas y el Estado aumenta la presión fiscal sin ningún freno ahogando a los que producen y trabajan. Parece que el Gobierno no entiende la dimensión de la crisis que enfrentamos. Dicen que nacieron para enfrentar los errores del gobierno anterior, pero se de que forman parte de un espacio político que es protagonista del poder desde mediados del siglo XX. La pandemia antes y ahora la guerra le son excusas útiles para justificar lo que es el fracaso de su modelo político".

"Vuelven a hablar de reforma judicial con la hipocresía de estar sentado a la par de una vicepresidenta que ha sido beneficiada como nadie por los fallos de los tribunales. No toleran la división de poderes porque buscan la impunidad, ni la república”, consignó.

Por otra parte, el concepcionense lamentó que el jefe de Estado no haya hecho mención a la tragedia de Corrientes y su responsabilidad en este tema. “La falta de empatía es total ante un drama que golpea a miles de argentinos”, sostuvo.

El radical insistió en la necesidad de terminar con las divisiones. “Argentina necesita debates de fondo, no discursos para la tribuna. Sin consen tvsos, ni políticas de largo plazo, estamos condenados a repetir nuestros fracasos. El presidente perdió otra oportunidad de dar un paso adelante”, concluyó.