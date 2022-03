Justin Bieber: el niño rebelde que acumula una fortuna incalculable

Justin Bieber cumple hoy 28 años junto a su esposa, la modelo Hailey Baldwin y una fortuna que logró trascender sus conflictos de adolescente que conoció la vertiginosa fama a los 12 años. Hoy, el cantante canadiense parece tener una vida estable alejada de la droga y los escándalos que por momentos controlaron su carrera.

Justin pasó su infancia en Stratford (Canadá) donde fue criado únicamente por su madre, Pattie Mallette. Después de haber probado suerte en diferentes deportes, Justin se metió en el mundo de la música. De manera autodidacta aprendió a tocar diferentes instrumentos. Su salto a la fama se dio cuando su mamá comenzó a subir sus videos musicales a Youtube. Al poco tiempo fue descubierto Scooter Braun, quien se convirtió en su manager y la persona que lo lanzó al estrellato.

Justin Bieber saltó a la fama a los 13 años Debate

A los 15 años sacó su primer sencillo One Time, que ocupó las primeras posiciones de los éxitos en más de diez países. En 2011, el videoclip oficial de Baby se convirtió en el vídeo musical más visto de YouTube de la época, con más de 300 millones de reproducciones en pocas semanas. A la velocidad de la luz, Justin Bieber ya había subido al podio de las estrellas juveniles.

Multipremiado y escandaloso

Premiado como el Artista Del Año en los American Music Awards en 2010 y nominado en la 53a entrega de los Grammy en las categorías de Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum Pop, el cantante pronto se convirtió en uno de los artistas musicales con mayores ventas de la historia discográfica. Ni hablar de los millones de seguidores que acumuló y acumula en sus redes sociales, según detalla Infobae.

Convertido en un ídolo mundial, el cantante y compositor canadiense también sucumbió a los conflictos. Sus escándalos van desde agresiones a la prensa y a su público, retrasos intolerables‚ horas de espera y desilusiones en sus shows, hasta un video con tinte sexual. Ni hablar de su problemática relación con la también cantante Selena Gómez, que supuestamente incluyó abuso emocional y varias infidelidades. La pareja, que se inició en 2010, con idas y vueltas, terminó en 2017.

"Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y furioso"

Tras confesar que había tocado fondo, escribió una extensa carta en Instagram donde asumió sus errores y pidió perdón. “Empecé a consumir drogas muy duras a los 19 y a ser abusivo en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, y furioso. Me empecé a distanciar de todos los que me querían y me estaba escondiendo detrás de la persona en la que me había convertido”, relató.

Justin Bieber junto a su esposa Hailey Baldwin Diario NY

Para superar a su fantasmas, en especial al de la depresión, se refugió en la religión y cuando transitaba ese camino de introspección conoció a Hailey Baldwin, su actual esposa. “Ahora estoy navegando en la mejor etapa de mi vida: el matrimonio. Lo cual es una maravillosa y loca responsabilidad. Aprendés a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser amable, humilde y todas las cosas que te hacen ser un buen hombre”, agregó.

¿A cuánto asciende su fortuna?

De acuerdo el portal El Heraldo, hasta el 2020, Justin Bieber acumulaba una fortuna que ronda la escandalosa cifra de 285 millones de dólares, sin embargo, se estima que dicha cifra ya pudo haberse incrementado de forma considerable debido a las ganancias de “Justice” su último álbum de estudio y a la gira mundial de dicha producción.