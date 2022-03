“CODA” sorprende en los premios SAG y se lanza al Oscar

El sindicato de actores de los Estados Unidos (SAG por sus siglas en inglés) le dio un rotundo espaldarazo a “CODA” en su lucha por obtener el Oscar a la mejor película. La ceremonia anual de entrega de sus premios al cine y a la televisión suele marcar una tendencia en los últimos años acerca de las producciones más valoradas.

Haber ganado la estatuilla a mejor elenco (una categoría similar a la de mejor película en otras galas) por sobre “Belfast” -se proyecta en los cines tucumanos- o “King Richard” -la emite HBO- (“El poder del perro”, de Netflix- no había sido nominada en esta categoría), ubica en una posición privilegiada al drama de una familia mayormente integrada por personas sordas, donde la hija que oficia de enlace con el mundo decide irse de la casa para dedicarse al canto.

MEJOR COMEDIA. El elenco de “Ted Lasso” intervino desde Canadá.

“CODA” es la remake norteamericana de la película francesa “La familia Belier”, que ya había cosechado premios y elogios. Está disponible en la plataforma Amazon Prime y es protagonizada por Emilia Jones, Troy Kotsur, Daniel Durant, Marlee Matlin, Eugenio Derbez y Ferdia Walsh-Peelo, dirigidos por Sian Heder. Al recibir el reconocimiento, saludaron en lenguaje de señas.

“Esto valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar como cualquier otra persona. Esperamos más oportunidades para los actores sordos y la cultura sorda”, resaltó Matlin -quien es sorda- al tiempo de los discursos. Y cerró su mensaje enseñando a decir “Te quiero” con las manos.

No sólo este filme se ilusiona con ganar el Oscar; también lo hacen los vencedores individuales de los SAG: Jessica Chastain se impuso como intérprete femenina por “Los ojos de Tammy Faye” y Will Smith en el masculino por “King Richard”, del cual fue productor. Entre los roles secundarios, los premios fueron para Ariana DeBose por la nueva “West Side Story” y para Kotsur por “CODA”, quien es el primer actor sordo que lo obtiene.

En el campo de la televisión, “Succession” (la serie de HBO sobre la lucha por el poder dentro de una familia rica, que se impuso como mejor reparto dramático), “Ted Lasso” (comedia disponible en Apple TV Plus, elegida como mejor elenco en su rubro y Jason Sudeikis como protagonista) y la surcoreana “El juego del calamar” (de Netflix, cuyos protagonistas, Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon, se impusieron como mejor actor y mejor actriz) fueron los grandes ganadores de la noche. En el rubro mejor actriz dramática se impuso Kate Winslet por “Mare of Easttown” (HBO), quien no estuvo presente para recibir su premio; mientras que en comedia fue para Jean Smart por “Hacks”. La británica Helen Mirren recibió un premio honorífico por su trayectoria.

DEL LADO DE UCRANIA. Brian Cox (“Succession”) cuestionó a Rusia.

Al tiempo de los discursos, los más mentados se relacionaron con la invasión de Rusia a Ucrania. Al recibir la estatuilla grupal, Brian Cox, quien personifica a Logan Roy en “Succession”, dijo: “El presidente de Ucrania (por Volodímir Zelenski) era comediante, un maravilloso intérprete y que haya llegado a ese cargo es algo maravilloso. Me angustia es lo que está sucediendo en Rusia, con mis compañeros actores, actrices, escritores y críticos a quienes se les dice, bajo amenaza de alta traición, que no pueden opinar sobre lo que sucede. Debemos unirnos por ellos, por la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está sucediendo, y particularmente por los artistas”.

Otra intervención destacada fue la de Michael Keaton, quien se alzó con el premio al mejor actor para una serie para televisión por su trabajo en “Dopesick”, producción que aborda la crisis de adicciones a los opiáceos. le dedicó su distinción a su sobrino quien murió de una sobredosis accidental y envió un mensaje a Zelenski: “Tenemos un compañero en él, que merece mucho crédito por dar pelea”.

Smith, en tanto, se concentró en su vivencia. “Me siento honrado de que la familia Williams confiara en mí su historia y que mis compañeros actores le hayan dado a nuestra película una recepción tan cálida”. resaltó.