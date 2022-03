Qué ver en CCC Go, Star+, Starzplay, Qubit TV, Acorn TV y Mubi

CCC GO

La gran estafa (TNT, a las 12.40)

Tras salir de prisión bajo palabra, Danny Ocean no pierde tiempo en planear su siguiente golpe. El objetivo: robar los tres más grandes casinos de Las Vegas en una sola noche. Sus cómplices: una decena de verdaderos especialistas. El botín: U$S 150 millones. Las reglas: no herir a nadie, no robar a nadie que no lo merezca y entregarse al juego como si no hubiese nada que perder.

El transportador (Cinecanal, a las 18)

El exagente de Fuerzas Especiales Frank Martin vive lo que parece ser una vida tranquila a orillas del Mediterráneo francés, donde presta sus servicios como un transportador, un mercenario que traslada bienes humanos o de cualquier tipo de un lugar a otro. Siempre lo hace sin preguntas de por medio, pero al abrir su último paquete, sus reglas se desmoronan y comienza a pensar que están hechas para romperse.

Amar te duele (Golden, a las 22.04)

Una tarde en la ciudad de México, Renata, una jovencita de alto estatus social, apuesta con sus amigas a que le dará un beso a Ulises, un humilde adolescente que la persigue por los pasillos del centro comercial. Lo que comienza como un simple juego se convierte en un intenso romance ensombrecido por la diferencia de clases. Ellos lucharán con todas sus fuerzas para conservar su amor adolescente.

STAR+

New Amsterdam

El inconformista Max Goodwin y un excepcional equipo de médicos y enfermeras vuelven en un momento de plena actualidad. La entrega de Max y su equipo por recomponer el desastroso sistema de atención médica se pondrá a prueba en medio de las dificultades extremas y angustiosas de una pandemia global. Pero a estos héroes de la medicina no les importan los obstáculo que se encuentran en su camino.

STARZPLAY

Pitch perfect 2

Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) y las Barden Bellas ¡están de vuelta para abofetear al mundo! Cuando un escándalo amenaza con descarrilar su último año en Barden, las tres veces campeonas defensoras temen haber perdido su armonía para siempre. Con solo una oportunidad para redimir su legado, deben enfrentar a la competencia más dura del planeta: el supergrupo alemán Das Sound Machine, y luchar por su derecho a ganar el Campeonato Mundial de A Cappella.

QUBIT TV

Una pareja despareja

Cansado de fingir ser un modélico y convencional padre de familia, Steven Russell decide que su vida deje de ser una farsa y le cuenta la verdad a su mujer Debbie (Leslie Mann): es homosexual y lo sabe desde niño. Se entrega entonces a una vida disipada. Para poder cubrir sus gastos, comete una serie de fraudes que lo llevan a la cárcel. Allí mantiene una relación amorosa con su compañero de celda, Phillip Morris (Ewan McGregor). Cuando trasladan a su amante a otra cárcel, Russell intenta fugarse varias veces para reunirse con él.

ACORN TV

Vanity fair

Basada en la novela del mismo nombre, esta producción sigue los pasos de Becky Sharp tratando de sobrevivir en una Inglaterra que enfrenta las consecuencias de su reciente derrota contra Napoleón. En los esfuerzos de Becky por escalar en posición, la capacidad de manipulación, su encanto, los romances prohibidos, las peleas y los bailes la catapultan en la corte del Rey Jorge IV, mientras que rompe corazones.

MUBI

Swallow

El primer largometraje de Carlo Mirabella-Davis es un interesante thriller psicológico con una fascinante fotografía, donde nos presenta una historia poco común aparentemente dirigida hacia el horror físico y que, sin embargo, resulta siendo una lúcida observación feminista. Hunter es una mujer que acaba de quedarse embarazada. En el proceso, se siente atraída a consumir todo tipo de objetos peligrosos. Su marido y su familia tratan de impedir que ella siga con su obsesión y procuran controlar la vida de la mujer, que debe enfrentarse al oscuro secreto que alberga su nuevo comportamiento.