El "Tucu" López expresó su deseo de tener un hijo con Sabrina Rojas: "Lo venimos hablando"

La relación entre el “Tucu” López y Sabrina Rojas continúa sorprendiendo a los usuarios de las redes sociales. Su inesperado romance y la rapidez con la que avanzó su vínculo generó todo tipo de comentarios.

En agosto de 2021, los famosos quedaron bajo todos los reflectores cuando empezaron a salir. Ambos se encontraban solteros luego de haberse separado de sus parejas.

Esta vez, las estrellas contaron que tienen previsto tener hijos en algún momento. “Lo venimos hablando, es algo que está constantemente en nuestras charlas. Capaz la tengo que convencer, pero tampoco es que está re lejos de querer”, admitió el Tucu en diálogo con Catalina Dugli, de Agarrate Catalina.

“Yo me despierto todos los días al lado de Sabri y no puedo entender a la mujer que está al lado mío, pero me pasa por todos lados. Es muy romántico, pero es lo que me pasa. Más allá de su belleza física, la veo y me parece un ser humano hermoso que ha llegado a mi vida en un momento ideal”, agregó el conductor de televisión.

El tucumano había mantenido un romance con Jimena Baron, con quien visitó la provincia e incluso le había presentado su familia a la cantante. Aunque su tiempo juntos fue intenso y con un alto nivel de exposición, finalmente tomaron la decisión de no continuar juntos.

En tanto, Rojas dejaba de lado su relación con Luciano Castro. En diálogo con Los Ángeles de la mañana, la actríz había comentado algunos detalles de cómo afrontó la difícil decisión.

“Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple, la paso bien en cualquier lugar; él se enrosca con la vida. Es muy divertido, pero muy para adentro. Al principio la soledad era terrible, sobre todo, a la noche. Ahora estoy feliz, nadie me hace ruido en el gimnasio”, contó