El arte y la necesidad de conectarse con el universo

Perfil bajo. Locuaz. Inquieta. Siempre activa, tanto en la pintura como en las expresiones audiovisuales, no suele exponer con frecuencia. “En esta época de madurez con la plenitud de sentir una evolución planetaria en su amplio espectro y a pesar de tanta decadencia en muchos aspectos, y de los avatares que he podido superar airosa, me encuentro habitando mi residencia deseada, en este valle hermoso, en el que siempre he soñado estar de esa manera permanente. Este fue mi firme propósito hace más de una década contra viento y marea, y a más no poder de mi fuerza de ánimo, cuerpo, espíritu y alma que aquí los siento a raudales”, confiesa Uky Bascary que mostrará su obra (acrílicos y técnicas mixtas), bajo el nombre de “El paraíso”, esta tarde, a las 19, en la sala “Mercedes Chenaut”, de la estancia Los Cuartos, Tafí del Valle. Se referirá a sus trabajos la licenciada Susana Babot.

Radicada desde hace un tiempo en el Valle de Tafí, la licenciada en Artes Plásticas que se perfeccionó en arte digital, edición y animación multimedia, apunta que siente que ese lugar paradisíaco es su refugio permanente que le permite desarrollar el espíritu y la libertad, respetando “con pasión el sentido de la soledad para exaltar todos mis sentidos”.

“Percibo los colores, las líneas, las formas, todas múltiples que superan en este sublime y majestuoso espacio a todo lo que pueda lograr al plasmarlas en un soporte con la ayuda de los mágicos pinceles, las espátulas y las impresionantes pinturas que llegan a mi ser, buscando siempre en donde el alma me guía. Muchas veces me superan en obsesiones como contemplaciones infinitas, pudiendo llegar a desear, pensar y sentir que un día llegue a ser uno con el universo antes de partir” comenta Uky.

LA CREADORA. Uky Bascary es licenciada en Artes Plásticas de la UNT.

La artista señala que en su vida con el arte ha sido un hecho recurrente la necesidad de conectarse con el universo todo, “dirigido a la naturaleza por la magia y perfección que me invade al sentirla como vivirla”. “Me siento por la mujer emparentada con la naturaleza viva, y siempre con una suerte de idea fija hacia la atracción de todas sus formas y sentido”, sostiene Bascary.